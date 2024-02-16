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緬甸發徵兵令！年輕人集體落跑 泰國大使館外湧千人搶辦簽證

泰國駐仰光大使館外面16日湧現1000多人，緬甸年輕人搶著排隊申請簽證想離境。（法新社）

泰國駐仰光大使館外面16日湧現1000多人，緬甸年輕人搶著排隊申請簽證想離境。（法新社）

2024/02/16 23:02

〔中央社〕緬甸軍政府近日宣布實施徵兵令後，許多年輕人紛紛設法離開緬甸，泰國駐仰光大使館外頭今天就出現1000多人排隊申請簽證的人龍。

《法新社》報導，2021年緬甸軍方透過政變奪權至今，國內就一直處於動盪，大規模民主示威已演變成廣泛的武裝抵抗。

為了平息反對勢力，緬甸軍方上週末宣布實施新法，允許軍方徵召所有18至35歲男性和18至27歲女性，服役至少2年。

緬甸軍政府從民選政府手中奪取權力3年過後，不僅面臨反對軍方統治的武裝勢力，最近又遭受少數民族武裝聯盟攻擊，損失相當慘重。

「人民兵役法」（People's Military Service Law）從10日生效以來，泰國駐仰光大使館擠滿欲申請簽證以離開緬甸的年輕男女。

《法新社》一名記者今天在泰國駐仰光大使館附近的街道上，看到排隊人龍有1000至2000人，而在10日宣布這項消息之前，還不到100人排隊。

大使館表示，為了管理排隊狀況，每天發放400張號碼牌。

一位20歲的學生透露，他昨晚8時到泰國駐仰光大使館，在車上睡了一覺，然後於午夜左右開始排隊。

他還說：「我們必須等3個小時，警察於凌晨3時左右打開安檢門後，我們狂奔到大使館前面試圖找到拿號碼牌的地方。我們拿到號碼牌後，沒有拿到的人仍在大使館前排隊，希望他們能加發號碼牌。」

泰國駐仰光大使館外面申請簽證人潮大排長龍。（法新社）

泰國駐仰光大使館外面申請簽證人潮大排長龍。（法新社）

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