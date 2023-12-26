「東風猛士」裝甲車遭毀！ 緬甸叛軍軍事實力不斷提升

緬甸軍政府的一輛中製第二代「東風猛士」裝甲車遭緬甸反叛軍摧毀。（圖擷自社群平台「X」）

2023/12/26 22:56

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自2021年緬甸軍政府發動政變以來，緬甸國內頻繁發生內戰，近期在緬甸東北部更有叛軍組成聯盟對軍政府進行圍攻，佔據了緬甸北部的部分地區。而近日有報告證實，緬甸軍政府在戰場上有包括中製的「東風猛士」裝甲車在內等多項軍事資源被摧毀，這意味著緬甸叛軍的軍事實力正在不斷提升。

據軍聞網站「Defense Blog」報導，有報告指出，緬甸軍政府的一輛中製第二代「東風猛士」裝甲車（2nd generation DongFeng Mengshi）、BTR-3裝甲車、MT-LB裝甲車、以及K-8輕型軍用飛機等軍事資產遭到摧毀，這顯示了緬甸叛軍已獲得越來越多先進的武器，甚至有能力對抗來自空中的攻擊。

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緬甸內戰最早可追溯至1948年，自脫離英國獨立以來，緬甸國內因種族矛盾所造成的戰爭和衝突就持續不斷，而最新的戰爭導火線來自於2021年2月翁山蘇姬民選政府遭到敏昂萊軍事政變推翻。政變後，緬甸發生了大規模的抗議行動，反政變者更組成地方武裝組織進行武裝抗議，軍政府與反叛軍的軍事衝突就此展開，持續到了今天。

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