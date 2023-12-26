為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

「東風猛士」裝甲車遭毀！ 緬甸叛軍軍事實力不斷提升

緬甸軍政府的一輛中製第二代「東風猛士」裝甲車遭緬甸反叛軍摧毀。（圖擷自社群平台「X」）

緬甸軍政府的一輛中製第二代「東風猛士」裝甲車遭緬甸反叛軍摧毀。（圖擷自社群平台「X」）

2023/12/26 22:56

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自2021年緬甸軍政府發動政變以來，緬甸國內頻繁發生內戰，近期在緬甸東北部更有叛軍組成聯盟對軍政府進行圍攻，佔據了緬甸北部的部分地區。而近日有報告證實，緬甸軍政府在戰場上有包括中製的「東風猛士」裝甲車在內等多項軍事資源被摧毀，這意味著緬甸叛軍的軍事實力正在不斷提升。

據軍聞網站「Defense Blog」報導，有報告指出，緬甸軍政府的一輛中製第二代「東風猛士」裝甲車（2nd generation DongFeng Mengshi）、BTR-3裝甲車、MT-LB裝甲車、以及K-8輕型軍用飛機等軍事資產遭到摧毀，這顯示了緬甸叛軍已獲得越來越多先進的武器，甚至有能力對抗來自空中的攻擊。

緬甸內戰最早可追溯至1948年，自脫離英國獨立以來，緬甸國內因種族矛盾所造成的戰爭和衝突就持續不斷，而最新的戰爭導火線來自於2021年2月翁山蘇姬民選政府遭到敏昂萊軍事政變推翻。政變後，緬甸發生了大規模的抗議行動，反政變者更組成地方武裝組織進行武裝抗議，軍政府與反叛軍的軍事衝突就此展開，持續到了今天。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
沙烏地與青年運動達成停火協議 葉門和平現曙光
2023/12/24 02:30

沙烏地與青年運動達成停火協議 葉門和平現曙光

自由說新聞》中共斡旋擺不平？緬軍無視停火協議！兵分三路猛攻蘭里島
2023/12/22 11:26

自由說新聞》中共斡旋擺不平？緬軍無視停火協議！兵分三路猛攻蘭里島

品牌建商帶頭衝 台中北區推案量年年破百億
川普是叛亂分子嗎？ 拜登回應：他肯定支持叛亂
2023/12/21 13:19

川普是叛亂分子嗎？ 拜登回應：他肯定支持叛亂
葉門叛軍頻襲曼德海峽 海事機構通報疑似爆炸事件
2023/12/18 21:48

葉門叛軍頻襲曼德海峽 海事機構通報疑似爆炸事件

支持淨零里程碑 華南金控購碳權
歐洲航企及台灣貨櫃三雄全部停航紅海航道 中國也嚇趴改道
2023/12/18 18:48

歐洲航企及台灣貨櫃三雄全部停航紅海航道 中國也嚇趴改道
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播