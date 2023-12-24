沙烏地與青年運動達成停火協議 葉門和平現曙光

2023/12/24 02:30

〔中央社〕聯合國駐葉門特使今天宣布，沙烏地阿拉伯支持的葉門政府與伊朗撐腰的什葉派激進團體「青年運動」（Houthis）皆已承諾採取相應措施，以實現停火。

路透社報導，自2015年以來，控制葉門北部地區的青年運動一直與沙烏地領導的軍事聯盟作戰。這場內戰已造成數十萬人喪生，葉門高達80%的人口仰賴人道援助過活。

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聯合國駐葉門特使格倫德貝里（Hans Grundberg）辦公室發布聲明表示，特使「歡迎各方承諾採取一系列措施，以在全國各地實現停火。這不僅有助改善葉門的生活條件，也可為葉門重返聯合國主持下的包容性政治進程預做準備」。

聲明稱，格倫德貝里「現在將與各方合作，在聯合國框架下制定一份路線圖，其中包括上述承諾並協助實施相關計畫」。

這份路線圖及停火協議還包括雙方承諾恢復石油出口、支付公務人員薪資、開放塔伊茲省（Taiz）和其他地區的道路，以及「進一步放寬對首都沙那（Sanaa）機場和荷台達（Hudaydah）港口的限制」。

青年運動叛軍於2014年奪取沙那，引發與國際承認的葉門政府的衝突。沙烏地為首的軍事聯盟長達8年多來一直支持葉門政府與叛軍作戰。

今年9月，青年運動代表自內戰爆發以來首次訪問利雅德（Riyadh）。此前沙烏地特使於4月訪問沙那，並與青年運動進行阿曼斡旋的首輪磋商。除阿曼外，聯合國也在推動葉門和平。

在主要競爭對手沙烏地和伊朗同意在中國斡旋的協議中重建關係後，和平倡議獲得動力。葉門若可達成永久停火，將成為中東邁向穩定的一大里程碑。1121224

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