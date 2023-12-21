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川普是叛亂分子嗎？ 拜登回應：他肯定支持叛亂

美國總統拜登認為，川普毫無疑問地支持叛亂。（美聯社）

美國總統拜登認為，川普毫無疑問地支持叛亂。（美聯社）

2023/12/21 13:19

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州最高法院19日做出歷史性判決，裁定前總統川普因煽動其支持者在2021年1月6日襲擊美國國會大廈，無權參加本州總統選舉黨內初選，川普不滿誓言上訴；對此，美國總統拜登認為，川普毫無疑問地支持叛亂。

綜合美國媒體報導，針對川普遭到科羅拉多州最高法院裁定排除州內總統選舉黨內初選，美國總統拜登在當地時間20日從空軍一號下機時，被媒體詢問你認為川普是叛亂分子（Insurrectionist）嗎？拜登回稱：「我認為這顯而易見的，你們都有看到。」

拜登表示：「無論川普行為是否犯下憲法第14修正案（第三條規定之叛亂定義），我們都會讓法院做出決定。」最後重申：「但他（川普）肯定支持叛亂。這是毫無疑問的，完全沒有問題。」

根據美國憲法第14修正案第3款規定，若曾宣誓支持並捍衛美國憲法，而後卻參與「作亂或反叛」，則不得擔任公職。

針對科羅拉多州最高法院裁決，川普的競選團隊痛批裁決「不民主」，競選團隊發言人表示：「科羅拉多州最高法院今晚做出了一項完全有缺陷的裁決，我們將迅速向美國最高法院提出上訴。」

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