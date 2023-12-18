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葉門叛軍頻襲曼德海峽 海事機構通報疑似爆炸事件

兩間海事機構表示，葉門沿海的關鍵航運通道曼德海峽「可能發生爆炸」。曼德海峽將阿拉伯半島與非洲之角隔開。（法新社）

兩間海事機構表示，葉門沿海的關鍵航運通道曼德海峽「可能發生爆炸」。曼德海峽將阿拉伯半島與非洲之角隔開。（法新社）

2023/12/18 21:48

〔中央社〕兩間海事機構表示，葉門沿海的關鍵航運通道曼德海峽「可能發生爆炸」。這是因葉門什葉派叛軍「青年運動」（Houthi）襲擊而受到威脅的曼德海峽發生的最新事件。

法新社報導，英國海事貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations）發布警告，聲稱一艘穿越曼德海峽（Bab al-Mandab）的船隻附近可能發生爆炸。曼德海峽將阿拉伯半島與非洲之角（Horn of Africa）隔開。

海事安全公司Ambrey表示：「船長回報…船隻通過時，『爆炸』發生在距離尾舷2海里處。」

這起事件發生時，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）正抵達美國海軍第五艦隊（United States Fifth Fleet）司令部所在地巴林。這是他中東之行的其中一站，他還將前往卡達。

美國國防部上週末發表聲明說，奧斯汀將在巴林首都麥納瑪（Manama）討論「美國召集多邊聯盟，以應對威脅航運和全球經濟的海上攻擊行為的努力」。

伊朗支持的「青年運動」已對穿越曼德海峽進入紅海的船隻發動一系列無人機和飛彈攻擊，聲稱目的是向以色列施壓，迫使以色列停止與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）進行的毀滅性戰爭。

作為對這些襲擊的回應，包含兩家全球最大的航運公司在內，共有4家主要航運公司表示，它們將為船隻重新安排路線以遠離紅海。叛軍發言人薩萊姆（Mohammed Abdul Salam）表示，奉行中立政策的阿曼王國已經展開調停工作，以保障曼德海峽的航運安全。

他在前稱為推特（Twitter）的社群平台X表示：「在我們阿曼蘇丹國兄弟的支持下，我們繼續與國際各方就紅海和阿拉伯海的作戰進行溝通和討論。」

薩萊姆說，除非放行更多食物和藥物進入被圍困的加薩走廊，否則叛軍將繼續對駛往以色列港口或與以色列有關的船隻發動攻擊。

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