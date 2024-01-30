「為愛走天涯」靜宜大學女大生 傳在中國上海坐月子等候審判

據傳為愛走天涯的靜宜大學林姓女大學生，已懷孕生產，在中國坐月子等候審判。（警方提供）

2024/01/30 21:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕還記得「為愛走天涯」的靜宜大學林姓女大生嗎？她去年3月間到緬甸找新男友，家人急著找人，進而引發社會關注，據傳她與新男友疑似在緬甸的詐欺集團旗下工作，且不肯回台灣，去年10月間緬甸與中國聯合打擊詐欺，逮捕逾2000人，全送至中國審判，林女與新男友名列其中，她現在已經生產，正在坐月子，在中國上海等候受審。

全球反詐騙組織（Global Anti Scam Org , GASO）成員Sammy於PTT上指出，林姓女大生（已退學）去年10月間，被中國與緬甸警方逮捕時已經懷孕（約8個月），目前已經生產，由舅舅照顧，「在上海坐月子中，取保候審」，據指出，林女被逮捕時，向中國公安部門自首，可望減輕量刑，不過，上述說法，台灣的相關單位皆無證實。

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靜宜大學林姓大二女學生是在去年3月30日隻身出境，從泰國入境緬甸仰光後失聯，家屬擔心她受騙出國，但警方調查卻顯示，林女原本有一名舊男友，案發之前，她認識了新的男友，此新男友疑似是在惡名昭彰的緬甸「KK園區」等地從事詐欺相關工作，林女可能「為愛走天涯」，又擔心挨家人的罵，未聯繫家屬即獨自離開台灣，之後另有從事國際救援任務的志工於網路留言，指今年4月找到她，但她卻拒絕離開，宣稱「男友不走，我也不走」。

到了去年夏天，台灣就極少有林女訊息，僅於去年8月間，有媒體報導說，林女已經於緬甸升任小主管，薪水達台幣6萬餘元，但此說未獲證實，到了去年10月，又有消息指出，中國與緬甸打擊詐欺，於緬甸緝捕2000多名詐欺嫌犯，陸續押至中國審判，林姓女大生與新男友都被同時拘捕，解送中國受審，但包括台中市警局與刑事警察局國際科等單位，皆無她的訊息。

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