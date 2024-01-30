為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「為愛走天涯」靜宜大學女大生 傳在中國上海坐月子等候審判

據傳為愛走天涯的靜宜大學林姓女大學生，已懷孕生產，在中國坐月子等候審判。（警方提供）

據傳為愛走天涯的靜宜大學林姓女大學生，已懷孕生產，在中國坐月子等候審判。（警方提供）

2024/01/30 21:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕還記得「為愛走天涯」的靜宜大學林姓女大生嗎？她去年3月間到緬甸找新男友，家人急著找人，進而引發社會關注，據傳她與新男友疑似在緬甸的詐欺集團旗下工作，且不肯回台灣，去年10月間緬甸與中國聯合打擊詐欺，逮捕逾2000人，全送至中國審判，林女與新男友名列其中，她現在已經生產，正在坐月子，在中國上海等候受審。

全球反詐騙組織（Global Anti Scam Org , GASO）成員Sammy於PTT上指出，林姓女大生（已退學）去年10月間，被中國與緬甸警方逮捕時已經懷孕（約8個月），目前已經生產，由舅舅照顧，「在上海坐月子中，取保候審」，據指出，林女被逮捕時，向中國公安部門自首，可望減輕量刑，不過，上述說法，台灣的相關單位皆無證實。

靜宜大學林姓大二女學生是在去年3月30日隻身出境，從泰國入境緬甸仰光後失聯，家屬擔心她受騙出國，但警方調查卻顯示，林女原本有一名舊男友，案發之前，她認識了新的男友，此新男友疑似是在惡名昭彰的緬甸「KK園區」等地從事詐欺相關工作，林女可能「為愛走天涯」，又擔心挨家人的罵，未聯繫家屬即獨自離開台灣，之後另有從事國際救援任務的志工於網路留言，指今年4月找到她，但她卻拒絕離開，宣稱「男友不走，我也不走」。

到了去年夏天，台灣就極少有林女訊息，僅於去年8月間，有媒體報導說，林女已經於緬甸升任小主管，薪水達台幣6萬餘元，但此說未獲證實，到了去年10月，又有消息指出，中國與緬甸打擊詐欺，於緬甸緝捕2000多名詐欺嫌犯，陸續押至中國審判，林姓女大生與新男友都被同時拘捕，解送中國受審，但包括台中市警局與刑事警察局國際科等單位，皆無她的訊息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「為愛走天涯」靜宜女大生也在內？緬甸聯合中國打詐 逾2000人送中審判
2023/10/19 16:25

「為愛走天涯」靜宜女大生也在內？緬甸聯合中國打詐 逾2000人送中審判
拒返台靜宜女大生當詐團主管？ 警未證實：相關消息都是傳聞
2023/08/08 19:35

拒返台靜宜女大生當詐團主管？ 警未證實：相關消息都是傳聞

城市擴大浪潮 新北再現信義計畫區
女大生向母親表達想留在緬甸 靜宜大學發公開信溫情喊話
2023/04/13 18:29

女大生向母親表達想留在緬甸 靜宜大學發公開信溫情喊話
獨家》靜宜女大生現蹤緬甸拒返台 表達會主動和家人聯繫
2023/04/13 14:57

獨家》靜宜女大生現蹤緬甸拒返台 表達會主動和家人聯繫

掌握利率通膨雙降趨勢，存債就要「精選」
社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播