英中擬談台海航行自由 中國「先發制人」稱擁有台海主權

英國外相卡麥隆說，將和中國討論台海「航行自由」。（歐新社）（記者孫宇靑攝）

2024/02/16 20:04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕國際安全事務論壇「慕尼黑安全會議」（MSC）將在16至18日登場，英國外交大臣卡麥隆擬與中國外交部長王毅在場邊會談，並討論台灣海峽「航行自由」問題。不過，中國駐英大使館透過聲明「先發制人」，強調中國「對台海享有主權、主權權利和管轄權」。

《自由亞洲電台》（RFA）報導，英國《衛報》日前引述2名政府消息人士指出，外相卡麥隆（David Cameron）將在本週末舉行的慕尼黑安全會議期間與中國外長王毅會面。這將是曾任英國首相的卡麥倫在去年11月回任外相後，首次和王毅會面。

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值得注意的是，卡麥隆13日在上議院接受議員質詢時，對中鷹派的上議員艾爾頓（David Alton）提到，一旦台灣海峽被封鎖，世界經濟估計將損失約10兆美元，以此質問卡麥隆將採取什麼措施來嚇阻中國。

卡麥隆回應，英國政府一直強調「航行自由」的重要性，無論世界任何一個地方都不例外，包括紅海和台海。 他又預告，未來幾日將和中方討論此事，並指貿易對中國非常重要，英方將敦促中方共同全力支持航行自由。

中國駐英大使館則在兩人會面前「先發制人」，發聲明駁斥英方將紅海和台海混爲一談，「台灣是中國領土不可分割的一部分。 根據《聯合國海洋法公約》和中國國內法，台海水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依序爲中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區。 中國對台海享有主權、主權權利和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利」。

中方又強調，堅決反對任何國家以「航行自由」爲名在台海「製造事端」，損害中國主權和安全。

事實上，英、美等國一直視台海爲「國際水域」，各國船隻都可通過。英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）去年底接受採訪時，也重申台海是「公海」，英國軍艦有權通過。

台灣政府則主張除台灣領海外，中間爲國際水域，允許其他國家船隻自由航行，並認爲共軍軍機、軍艦屢次越過台海中線，是試圖把台海「內海化」、否定台海爲國際水域 。

根據1994年生效的《聯合國海洋法公約》，各國由領海基線向外延伸12海里爲「領海」，再向外12海里爲 「毗連區」。

以台海最窄處70海里、最寬處220海里計算，除去兩岸政府各自宣告的領海及毗連區範圍，台海仍有兩岸各自的領海和毗連區覆蓋不到的部分，可讓各國船艦自由航行。

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