美國國會預算案僵持 太平洋島國警告北京正伺機而動

我國邦交國帛琉總統惠恕仁近日警告，美國國會在通過援助太平洋島國的立法上陷入僵局，已經讓北京蠢蠢欲動，暗中策動相關國家與美國、甚至台灣分道揚鑣。（法新社資料照）

2024/02/16 16:12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國會審議預算的僵局，讓美國戰略盟友太平洋島國領袖愈發焦慮，並警告中國正無所不用其極地影響他們的同盟關係，包括在台灣問題上的立場。

《路透》16日報導，密克羅尼西亞、馬紹爾群島和帛琉去年與美國達成新的20年資助計畫「自由加盟協約」（COFA），華盛頓將提供3國經濟援助，以取得太平洋大片戰略區域的獨家軍事准入權利，中國對這項權利覬覦已久。

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儘管美國共和、民主兩黨都支持新的COFA計畫，但簽約數月後，這筆資金仍未得到美國國會批准；據了解，目前所需額外金額相對較小，僅23億美元。

聯邦參議院外交關係委員會資深成員、共和黨議員里契（Jim Risch）率領一個由24名參議員組成的兩黨小組，並提出一項修正案，將COFA資金納入有爭議的補充預算，但該修正案並未包含在參院同意、並送交眾院的法案中。

國會助理表示，他們仍在努力尋找其他方式來批准這筆資金，可能將其增添至3月的緊急支出法案中。不過，事態固然緊迫，仍無法保證成功。

據報導，由於共和黨堅持任何國際軍事和人道主義援助方案，都必須涵蓋解決美國與墨西哥邊境安全問題的措施，因此補充預算才會在眾院受阻。

《路透》看到的信函副本顯示，COFA三國總統多次致函美國國會領袖，強調必須儘快立法，包括2月6日在致參院領袖的聯名信中表示，該法案必須用來「加強我們的聯繫，並能夠持久」。

3位總統警告，美方的拖延「在我們各國人民中導致不確定性」，「讓太平洋地區的競爭性政治行為者取得經濟剝削的機會」。

帛琉總統惠恕仁另在9日一封信中明確警告，美方的拖延正中中國和帛琉政治人物下懷，他們希望接受中國的經濟誘惑，將帛琉對台灣的外交承認轉移至中國。

馬紹爾群島總統海妮（Hilda Heine）在本月12、13日的信中也發出類似的警告，「中華人民共和國一直採取『胡蘿蔔加大棒』的方式來改變我們的聯盟，包括停止對台灣的支持。（美方）進一步拖延有可能破壞人們對美國的信心，並鼓勵一些人認同中國的誘惑。」

這些信件強調COFA國家的戰略重要性，指出它們涵蓋的太平洋面積比美國本土48州還大，且帛琉設有美國的飛彈和預警雷達，馬紹爾群島更是美國洲際彈道飛彈（ICBM）的主要測試場。

美國總統拜登政府曾多次敦促國會批准COFA所需資金，並強調中國正伺機而動。當被問及延誤問題時，美國國務院發言人也稱：「我們再次呼籲國會儘快通過與協約相關的法案」。

白宮國家安全會議東亞暨大洋洲事務資深主任芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）告訴華府智庫「美國和平研究所」，就美國今年必須執行的戰略任務而言，為COFA提供資金的重要性不亞於其他任務。

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