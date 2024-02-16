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抗議醫學院擴招！首爾五大醫院實習和住院醫師將集體辭職

大韓實習住院醫師協議會今表示，首爾首都圈五大醫院實習醫生和住院醫師決定集體辭職，表達反對政府推行醫學院擴招措施。（歐新社）

大韓實習住院醫師協議會今表示，首爾首都圈五大醫院實習醫生和住院醫師決定集體辭職，表達反對政府推行醫學院擴招措施。（歐新社）

2024/02/16 10:36

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府本月初宣布，將從2025學年度高考開始擴增醫學院新生，對此大韓實習住院醫師協議會今表示，首爾首都圈五大醫院實習醫生和住院醫師決定集體辭職，表達反對政府推行醫學院擴招措施。

《韓聯社》報導，大韓實習住院醫師協議會今日表示，經過與5大醫院醫生代表們進行商討後決定，各家醫院實習醫生和住院醫生全員將於2月19日前提交辭呈，並於2月20日上午6點後停止工作。首都圈五大醫院包括首爾大學醫院、延世大學附屬世福蘭斯醫院、三星首爾醫院、首爾峨山醫院以及首爾聖母醫院。

報導提及，由於實習醫生、住院醫師是急診值班的核心，集體辭職恐造成醫療空缺，給病人帶來極大不便。五間大型醫院專業醫生的比重達37％，繼這些醫院後，全國其他醫院的專科醫生也很可能集體辭職。

南韓政府表明將從嚴懲處醫界集體行動的立場，選項還包括吊銷醫師執照。若醫生們實際採取集體行動，醫界和政府針對醫學院擴招議題上的衝突和對抗有可能愈演愈烈。

據了解，南韓保健福祉部及教育部本月6日公布，將從2025學年度高考開始擴增醫學院新生，規模從現在的3058人增加到5058人，增幅約65％。政府最快本月底，最晚於下月發布各大專院校醫學院的招生名額。

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