經濟學人民主指數台灣在亞洲居冠 世界排第10

英國「經濟學人資訊社」（EIU）今天公布最新的「2023民主指數」報告，在全球167國家地區中，台灣為「完全民主」，居亞洲之冠，在全球排第10。（擷取自「經濟學人資訊社」（eiu.com）網站）

2024/02/15 22:00

〔編譯楊芙宜／台北報導〕英國「經濟學人資訊社」（EIU）今（15）日公布最新的「2023民主指數」報告，在全球167個國家地區中，台灣為「完全民主」，居亞洲之冠，在全球排第10，不僅在亞洲領先南韓（第16）、日本（第22）等其他國家，也高於許多歐美國家排名，包括德國（第12）、英國（第18）、法國（第23）、美國（第29）等。

EIU是英國《經濟學人》（The Economist）雜誌旗下研究機構，今日發布「2023民主指數：衝突年代」（Democracy Index 2023: Age of Conflict）報告，挪威以「9.81分」連續第14年位居「民主指數」榜首，排名第2至10名的國家依序是紐西蘭（9.61）、冰島（9.45）、瑞典（9.39）、芬蘭（9.30）、丹麥（9.28）、愛爾蘭（9.19）、瑞士（9.14）、荷蘭（9.00）、台灣（8.92）。

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相對地，中國在全球167個國家地區中排名末段班，與烏茲別克並列第148名，得分僅2.12。

根據EIU報告，今年度指數反映了全球民主呈倒退狀況，總分從2022年的「5.29」下降至「5.23」，為歷年最低；暴力衝突事件發生增加，嚴重削弱了全球民主分數。EIU自2006年起，每年發布民主指數，以10分為滿分。

根據EIU的「2023民主指數」，全球只有不到8％人口生活在「完全民主」，而生活在「威權政權」之下的人，高達全球人口39.4％，比2022民主指數顯示36.9％要多。

EIU將167個國家地區按得分區分為4大類：「完全民主」（full democracy）、「部分民主」（flawed democracy）、「混合政權」（hybrid regime），以及「威權政權」（authoritarian regime）。

根據EIU，2023年唯一「民主指數」上升地區在西歐，全球24個「完全民主」國家中，有15國位於西歐。加拿大是北美地區唯一的「完全民 主」國家，美國則從2016年起就被歸類為「部分民主」。

亞太地區有5國被列為「完全民主」，包括台灣、澳洲、紐西蘭、日本、南韓。

《經濟學人》報導指出，民主倒退的下滑趨勢自2016年開始，並在COVID-19疫情期間各地限縮公民自由，以及2022至2023年發生一系列戰 爭和衝突而進一步惡化。

報導直言，今年是「大選之年」，全球有超過一半人口住在今年舉行選舉的國家地區，但最新發布民主指數顯示，超過70場選舉之中，僅43 場可被合理期待是完全自由且公平。

EIU年度「民主指數」評比的5大項目為「選舉過程與多元主義」、「公民自由」、「政府運作」、「政治參與」、「政治文化」。

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