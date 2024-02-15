指揮大師小澤征爾留30億遺產 友人爆料：他抱病目睹妻兒爭產

據小澤征爾熟識友人爆料，他生前抱病看著家人爭奪產財而無法安享晚年，留下約30億日圓（約新台幣6.3億元）遺產，疑實在看不下去才向媒體爆料。（路透）

2024/02/15 13:40

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕被譽為日本「傳奇指揮家」的指揮巨擘小澤征爾，本月6因心臟衰竭病逝，享壽88歲。據小澤征爾熟識友人爆料，他生前抱病看著家人爭奪產財而無法安享晚年，留下約30億日圓（約新台幣6.3億元）遺產，疑實在看不下去才向媒體爆料。

據日媒《News Post Seven》報導，世界著名指揮家小澤征爾在海外活動時的年演收入接近3億日圓（約新台幣6300萬元），單次指揮費用超過500萬日圓（約新台幣105萬元），另外還要支付音樂監督費、商標使用費，還收取數千萬的管理費。

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報導提到，小澤征爾過去數十年一直與病魔搏鬥。他在2005年進行白內障手術，2010年罹患食道癌，因此中斷1年活動專心治療。隨後在2015年髖骨骨折、2018年接受主動脈瓣狹窄症手術，因病導致很難站在指揮台上，晚年因不願在醫院度過，多在家中休養，由離婚長女征良照顧，他還有1個兒子小澤征悦。

據小澤征爾熟識友人透露，小澤征爾晚年因病無法指揮，他的第2任妻子入江美樹與兒子小澤征悦一度想關閉小澤征爾的音樂事務所，但長女征良反對，隨著工作人員陸續離開後，征良仍想辦法讓辦公司持續營運，而抱持不同看法家人就在小澤征爾的病榻前發生激烈爭執。

除了事務所問題，家人之間因遺產議題也爆發嚴重爭吵。據稱小澤征爾的資產相當龐大，在東京西條黃金地段擁有1座占地750平方公尺的廣闊土地，此外，小澤征爾還有在夏威夷、洛杉磯、巴黎、瑞士等地擁有度假別墅，全盛時期財產估計不少於30億日圓。

報導稱，目前部分土地已過戶給妻子入江美樹，然大部分資產仍在小澤征爾名下，小澤征爾友人嘆說，「他的妻小有時候爭吵會變得相當激烈，甚至會發出努吼，小澤征爾只能默默地聽著妻子和孩子談話，周圍的人聽聞都擔心他無法安心養病，擔心他的病治不好」。

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