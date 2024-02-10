指揮巨擘小澤征爾辭世 日相岸田文雄譽為「傳奇」

小澤征爾病逝，享壽88歲。（歐新社）

2024/02/10 15:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕被譽為日本「傳奇指揮家」的指揮巨擘小澤征爾，2月6日因心臟衰竭在自家住宅病逝，享壽88歲。日本首相岸田文雄9日在社群平台「Ｘ」上發文哀悼，表示小澤征爾是日本引以為傲的「傳奇」。

綜合媒體報導，岸田文雄表示，對於小澤征爾的逝世獻上誠摯的哀悼之意，小澤征爾是一位偉大指揮家，以自身抱負激勵全世界，帶來跨越國界且巨大的感動，是一位讓日本引以為傲的傳奇人物。

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由於小澤征爾在美國波士頓交響樂團（Boston Symphony Orchestra）擔任音樂總監長達29年，在小澤征爾逝世消息傳出後，波士頓交響樂團第一時間也發文哀悼。

波士頓交響樂團表示，小澤征爾自1973年至2002年擔任樂團音樂總監，時間長達29年，他善良、充滿人道關懷，同時也是一位在指揮台上將驚人的記憶力與其對波士頓與城市球隊的熱愛結合，展現出如同芭蕾舞般優雅的音樂天才。

柏林愛樂也在官網發文表示，小澤征爾是柏林愛樂的榮譽團員，柏林愛樂董事會表示，對柏林愛越來說，小澤征爾不僅是一位備受尊敬的指揮家，小澤征爾精湛的技術、對樂譜的完美理解，本身友善、謙遜、誠實且幽默的態度，讓他從1966年起就成為柏林愛樂的朋友與夥伴，再次向這位偉大的指揮家致敬。

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