支持台灣、烏克蘭、以色列 美參議院表決通過3兆援助法案

美國參議院通過953億美元援助台灣、烏克蘭及以色列的法案。（美聯社）

2024/02/13 21:45

〔編譯林家宇／綜合報導〕支持台灣、烏克蘭和以色列，價值953億美元（約3兆台幣）的援助包裹法案，13日於美國參議院進行表決，最終在22名共和黨參議員支持下，以70票同意、29票反對獲得通過。

這筆援助包裹法案包含，610億美元補充烏克蘭武器彈藥庫存，140億美元援助以色列，50億美元支持台灣等印太夥伴嚇阻中國侵略。另有91.5億美元用於加薩、約旦河西岸、烏克蘭及其它全球衝突地區的人道援助。

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法案後續將交付由共和黨主導的眾議院進行表決，通過後方能呈交總統拜登簽署。然而，法案在眾議院的前途尚不明瞭，議長強森（Mike Johnson）已在12日聲明表示，「由於未從參議院收到任何邊境政策的改動，眾議院將持續在這項重要事務上展現自身意志」。

上週參院提出包含強化美墨邊境移民管制的法案，以49票對50票遭到否決。參議院多數黨領袖舒默，經考慮後撤除移民管制條文，把重心放在對台烏以的援助上，最後獲得足夠的共和黨人支持。共和黨北卡羅來納參議員提力斯主張，協助基輔在戰場上對抗莫斯科，可削弱俄羅斯總統普廷的統治力量，「絕對值得花上600億，甚至6000億來擺脫他」。

烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體Ｘ發文恭賀，「美國援助進一步把和平帶向烏克蘭並恢復全球穩定，從而提升所有美國人民和整個自由世界的安全及繁榮」。

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