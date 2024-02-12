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川普反對也沒用！軍援「台烏以」3兆計畫 美參院通過程序障礙

美國參議院在當地時間週日接近通過一項針對台灣、烏克蘭和以色列的953.4億美元援助計畫。（歐新社）

美國參議院在當地時間週日接近通過一項針對台灣、烏克蘭和以色列的953.4億美元援助計畫。（歐新社）

2024/02/12 09:02

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕儘管遭到共和黨強硬派與前總統川普反對，美國參議院在當地時間週日（11日）仍接近通過一項針對台灣、烏克蘭和以色列的953.4億美元（約新台幣2.99兆元）援助計畫，顯示美國民主黨、共和黨兩黨合作並未減弱。

據《路透》報導，美國參議院在罕見的週日會議中以67票對27票，打破對該法案施加的程序性擱置，使其幾乎篤定可於下週只需簡單多數的表決過關；該法案包括為烏克蘭提供610億美元（約新台幣1.91兆元），在以色列對抗哈瑪斯的戰爭提供140億美元（約新台幣4394.6億元），以及為支持包括台灣在內的印太地區夥伴，以阻止中國侵略的48.3億美元（約新台幣1374.88億元）。

儘管有望再次代表共和黨出戰總統大選的川普對該法案表達強烈反對，稱對外援助應該轉為貸款形式，但仍有18位共和黨議員支持這項立法；美國總統拜登則在9日指出，國會若不通過這項援助計畫，將犯下「疏忽」罪（guilty of neglect）。

參議院下一次的會議，預計將於美東時間12日晚上8點（台灣時間13日上午9點）後的某個時間進行，屆時參議員將舉行兩項程序性投票，最終投票可能會在14日舉行。

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