為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

港警大舉安裝監控攝影機 香港恐「新疆化」

香港警方今年將在全港安裝超過千部監控攝影機，並考慮引進人臉辨識技術，引發外界質疑香港恐將「新疆化」。（路透檔案照）

香港警方今年將在全港安裝超過千部監控攝影機，並考慮引進人臉辨識技術，引發外界質疑香港恐將「新疆化」。（路透檔案照）

2024/02/13 08:12

〔國際新聞中心／綜合報導〕在《基本法》23條立法工作開展的同時，香港政府也正加強對港人的監控。香港警方表示，今年將在全港安裝超過千部監控攝影機，並考慮引進人臉辨識技術，引發外界質疑港府是否有意將新疆管理模式引進香港，將香港「新疆化」。

綜合香港媒體報導，香港警務處長蕭澤頤11日接受電視訪問時表示，將於下月啟動在全港加裝2000部閉路電視監控系統的行動，首批615部將設置在治安黑點或人群聚集的地點，今年內完成全部安裝工作。

被問到此舉是否針對國安問題時，蕭澤頤表示，參考其他國家和地方的經驗，可能還會再升級，「英國、德國、澳洲和新加坡也安裝不少閉路電視，我們經常用新加坡和香港做比較，新加坡已安裝9萬個，就算是澳門也有1700個，所以我覺得在香港人口如此密集的城市，安裝2000部並不足夠。」

蕭澤頤聲稱，此舉目的是要防止包括治安和國安等違法行爲，並強調科技有助打擊犯罪，不排除引進人臉辨識技術。

流亡海外的香港前立法會議員許智峯向自由亞洲電台（RFA）表示，安裝大量閉路電視監控系統，的確可以打擊犯罪，但從過去幾年香港的情況來看，加裝這種「天網」系統更重要的是打擊異議，壓制自發悼念或抗議活動。

他表示，蕭澤頤所謂的「犯罪熱點」，可能是指以往的示威熱點，例如六四的維多利亞公園、七一的銅鑼灣、立法會和政府總部等，以及審訊政治案件時法庭門外等，利用這套系統蒐集沒有組織、自發示威人士的資料，再進行秋後算帳的政治打壓。

天網系統或天網工程是世界上最龐大的監控系統，利用人臉辨識、大數據、人工智慧（AI）等技術，是中國大規模監控體系的一部分。天網系統連接火車站、飯店、商場、劇院等公共場所，以及巴士、地鐵、計程車等交通工具等監控鏡頭，可在極短時間內辨識大量民眾身分。

關注香港人權狀況的日本香港民主聯盟執行總監李伊東指出，香港人口密度高，如果港府利用天網建立大數據庫，不僅將會進一步壓制港人的人權和自由，再配合即將立法的《基本法》23條，將成爲新的檢控工具。

台灣國防安全研究院國家安全研究所副研究員侍建宇指出，香港過去已利用天網系統防止犯罪，但現在再增加安裝數量，會引起新疆化的擔憂。除了《國安法》，《基本法》23條也即將立法，港府還要大量安裝天網系統，顯示香港在監控手法和配套方面也完全中國化，企圖進一步恫嚇香港人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「中港司法互通」財產直接充公！ 學者：內地條例加速資金離港
2024/02/08 15:55

「中港司法互通」財產直接充公！ 學者：內地條例加速資金離港
資金大舉撤離 謝金河：香港的慘可能會出乎預料
2024/02/02 14:27

資金大舉撤離 謝金河：香港的慘可能會出乎預料
緊縮對港箝制！ 23條立法諮詢文件出爐「不舉報叛國亦犯法」
2024/01/30 15:46

緊縮對港箝制！ 23條立法諮詢文件出爐「不舉報叛國亦犯法」
香港基本法23條立法 港府將設「應變反駁隊」反擊敵對勢力
2024/01/25 17:57

香港基本法23條立法 港府將設「應變反駁隊」反擊敵對勢力
黃崇哲認香港國際金融中心地位已不再
2024/01/03 08:42

黃崇哲認香港國際金融中心地位已不再
緊縮對港箝制！ 李家超：2024年完成基本法23條立法
2023/10/25 19:04

緊縮對港箝制！ 李家超：2024年完成基本法23條立法
獵狐＋天網！中國抓外逃人士三大手法公開 不惜綁架、威脅家人當籌碼
2022/01/19 16:17

獵狐＋天網！中國抓外逃人士三大手法公開 不惜綁架、威脅家人當籌碼
國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播