港警大舉安裝監控攝影機 香港恐「新疆化」

香港警方今年將在全港安裝超過千部監控攝影機，並考慮引進人臉辨識技術，引發外界質疑香港恐將「新疆化」。（路透檔案照）

2024/02/13 08:12

〔國際新聞中心／綜合報導〕在《基本法》23條立法工作開展的同時，香港政府也正加強對港人的監控。香港警方表示，今年將在全港安裝超過千部監控攝影機，並考慮引進人臉辨識技術，引發外界質疑港府是否有意將新疆管理模式引進香港，將香港「新疆化」。

綜合香港媒體報導，香港警務處長蕭澤頤11日接受電視訪問時表示，將於下月啟動在全港加裝2000部閉路電視監控系統的行動，首批615部將設置在治安黑點或人群聚集的地點，今年內完成全部安裝工作。

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被問到此舉是否針對國安問題時，蕭澤頤表示，參考其他國家和地方的經驗，可能還會再升級，「英國、德國、澳洲和新加坡也安裝不少閉路電視，我們經常用新加坡和香港做比較，新加坡已安裝9萬個，就算是澳門也有1700個，所以我覺得在香港人口如此密集的城市，安裝2000部並不足夠。」

蕭澤頤聲稱，此舉目的是要防止包括治安和國安等違法行爲，並強調科技有助打擊犯罪，不排除引進人臉辨識技術。

流亡海外的香港前立法會議員許智峯向自由亞洲電台（RFA）表示，安裝大量閉路電視監控系統，的確可以打擊犯罪，但從過去幾年香港的情況來看，加裝這種「天網」系統更重要的是打擊異議，壓制自發悼念或抗議活動。

他表示，蕭澤頤所謂的「犯罪熱點」，可能是指以往的示威熱點，例如六四的維多利亞公園、七一的銅鑼灣、立法會和政府總部等，以及審訊政治案件時法庭門外等，利用這套系統蒐集沒有組織、自發示威人士的資料，再進行秋後算帳的政治打壓。

天網系統或天網工程是世界上最龐大的監控系統，利用人臉辨識、大數據、人工智慧（AI）等技術，是中國大規模監控體系的一部分。天網系統連接火車站、飯店、商場、劇院等公共場所，以及巴士、地鐵、計程車等交通工具等監控鏡頭，可在極短時間內辨識大量民眾身分。

關注香港人權狀況的日本香港民主聯盟執行總監李伊東指出，香港人口密度高，如果港府利用天網建立大數據庫，不僅將會進一步壓制港人的人權和自由，再配合即將立法的《基本法》23條，將成爲新的檢控工具。

台灣國防安全研究院國家安全研究所副研究員侍建宇指出，香港過去已利用天網系統防止犯罪，但現在再增加安裝數量，會引起新疆化的擔憂。除了《國安法》，《基本法》23條也即將立法，港府還要大量安裝天網系統，顯示香港在監控手法和配套方面也完全中國化，企圖進一步恫嚇香港人。

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