香港基本法23條立法 港府將設「應變反駁隊」反擊敵對勢力

香港行政長官李家超，基本法23條立法準備工作已進入最後階段，將設立「應變反駁隊」反擊「敵對勢力」網上文宣。（歐新社檔案照）

2024/01/25 17:57

〔中央社〕香港政府此前表示將在今年內完成「基本法」第23條立法。香港行政長官李家超今天說，立法準備工作已進入最後階段，政府將會設立「應變反駁隊」，反擊「敵對勢力」的網上文宣。

綜合明報網及大公文匯網報導，李家超25日出席立法會「特首互動交流答問會」，其中一個主題是「基本法」第23條立法。

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李家超表示，政府就第23條立法的準備工作已進入最後階段，「國安風險真實及持續存在，亦可以突如其來」。

他表示，23條立法的解說至關重要，政府將設數個專隊負責，其中行政長官、保安局及律政司會主力解說，組成核心解說隊伍，由特首指揮；其他部門則負責支援，政務司長及財政司長也會參與協調向不同領域解說。

李家超並提及，地區、商界、媒體及國際社會均屬重要解說對象。

李家超又表示，將設「應變反駁隊」，因為從過去的經歷見到，「敵對勢力」會利用文宣工作在網路做大量抹黑歪曲事實工作，相信在這次立法工作中會再出現。

他說，「應變反駁隊」將特別針對社交媒體作出反擊，有信心在大家的共識及共同意願下，可以將23條立法工作盡快完成。

「基本法」第23條規定，香港特別行政區應自行立法禁止7類罪行，包括叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為；禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動；禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。

明報24日刊文引述消息表示，港府期望今年7月立法會休會前完成23條立法，預計會於農曆新年前開始諮詢公眾。

文章又指，23條立法對國家機密的定義極可能會參照「中華人民共和國保守國家秘密法」所列的7個類別，涵蓋軍事、外交、經濟社會及科學技術中的國家秘密事項。

文章又表示，過往一些以非政府組織名義在香港活動的組織，例如國際特赦組織或綠色和平，在23條立法後，有機會被列為外國政治組織。

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