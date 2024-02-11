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男女沙灘活春宮忘我激戰 網友拳頭硬了

外國情侶在中天海灘做愛，網友憤怒。（擷取自影片）

外國情侶在中天海灘做愛，網友憤怒。（擷取自影片）

2024/02/11 16:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕男女情到濃時「愛愛」增進感情是平常事，但也要注意地點吧！泰國芭達雅（Pattaya）近日傳出一對外國情侶在海灘上公然做愛，影片網路瘋傳後，引起泰國網友憤怒。

這起活春宮事件發生在中天海灘（Jomtien Beach），又名喬木提恩海灘，位於芭達雅市區以南3公里處，是芭達雅著名海灘之一。

《芭達雅新聞》（TPN ）報導，不雅影片2月6日在俄羅斯的Telegram社交網站瘋傳後，旅居曼谷的外國數位內容創作者Denis Krungtep在臉書上傳相關影片，配上說明：「 這樣的行為在達雅雅是正常的嗎？」

報導中說，這段1.25分鐘的影片描繪了一對國際情侶正在進行「大聲」而親密的活動。TPN 決定不提供影片的網址連結，因為它可能會冒犯一些讀者。

泰國友在臉書影片下方留言批評：「我的天啊！為什麼他們不去飯店？這到底是什麼樣的人？」許多網友留言說，上演活春宮的2名主角看來並不是泰國人；也有網友說，當局應該逮捕這2人。

《芭達雅郵報》說，事發地點靠近芭達雅水上運動中心，這片海灘曾吸引大量的俄羅斯遊客前來觀光。

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