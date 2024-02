龍年賀喜 拜登發表新年祝福

2024/02/11 15:55

〔編譯陳成良/綜合報導〕適逢農曆新年,美國總統拜登10日在社交平台X發文,獻上新春祝福,祝大家「新年快樂、健康繁榮」。

拜登在賀文中說,幾個世紀以來,世界各地的家庭都會聚在一起慶祝新年。他表示,「這是一個重新開始並進行反思,充滿希望和可能性的時刻」。

請繼續往下閱讀...

拜登還寫道,「我謹代表家人,祝你們新年快樂、健康繁榮。」

拜登他上任第一年(2021年),與第一夫人吉兒在大年初一發布拜年影片;第二年(2022年),也是大年初一披露,兩人和白宮工作人員過了一個中國味的除夕。去年更進一步,拜登夫婦親自上陣,在大年初四舉辦了農曆新春招待會,邀請400多亞裔人士來到白宮,大家一起過新年。

拜登年齡與健康狀況近來一直備受外界關注,目前尚不清楚白宮有沒有安排拜登後續的拜年活動。

For centuries, families around the world have gathered to celebrate the first moon of the new year.



It’s a time of renewal and reflection, hope and possibilities, and good over evil.



From the Biden family to yours, we wish you a happy, healthy, and prosperous New Year. pic.twitter.com/TwfKXtRzv3