龍年賀喜 拜登發表新年祝福

拜登去年大年初四在白宮舉辦了農曆新春招待會，尚不清楚今年會不會續辦。（路透檔案照）

2024/02/11 15:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕適逢農曆新年，美國總統拜登10日在社交平台X發文，獻上新春祝福，祝大家「新年快樂、健康繁榮」。

拜登在賀文中說，幾個世紀以來，世界各地的家庭都會聚在一起慶祝新年。他表示，「這是一個重新開始並進行反思，充滿希望和可能性的時刻」。

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拜登還寫道，「我謹代表家人，祝你們新年快樂、健康繁榮。」

拜登他上任第一年（2021年），與第一夫人吉兒在大年初一發布拜年影片；第二年（2022年），也是大年初一披露，兩人和白宮工作人員過了一個中國味的除夕。去年更進一步，拜登夫婦親自上陣，在大年初四舉辦了農曆新春招待會，邀請400多亞裔人士來到白宮，大家一起過新年。

拜登年齡與健康狀況近來一直備受外界關注，目前尚不清楚白宮有沒有安排拜登後續的拜年活動。

For centuries, families around the world have gathered to celebrate the first moon of the new year.



It’s a time of renewal and reflection, hope and possibilities, and good over evil.



From the Biden family to yours, we wish you a happy, healthy, and prosperous New Year. pic.twitter.com/TwfKXtRzv3 — President Biden （@POTUS） February 10, 2024

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