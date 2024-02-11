北約危機再現？ 川普：若盟國未能負擔費用 將鼓勵俄羅斯為所欲為

美國前總統川普10日表示，他將「鼓勵」俄羅斯攻擊無法分擔北約組織軍費的成員國。（路透）

2024/02/11 15:43

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕力求2024白宮大位的美國前總統川普（Donald Trump）10日表示，他將「鼓勵」俄羅斯攻擊無法分擔北約組織軍費的成員國，稱曾有大國總統問他，就算他們無法負擔北約財務，美國也會協助保護成員國嗎？川普回應：「不，我不會。」

根據《CNN》報導，川普10日在南卡羅來納州康威舉行的競選造勢大會上表示，針對無法滿足國防支出協議的北約成員國，他會「鼓勵」俄羅斯對其「為所欲為」，他說：「在我出現以前，北約早已陷入困境」，他認為每個國家都應該要負擔足夠的北約國防財務。

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他接者指出，曾有一位大國總統起身問他，美國是否會在俄羅斯入侵時持續保護北約，儘管成員國無法負擔費用，川普斬釘截鐵回應：「不，我不會。事實上我還會鼓勵他們（俄羅斯）對你們為所欲為，你必須付錢。」

白宮10日稍晚批評川普言論令人感到「精神異常」，並將毀掉現任總統拜登為鞏固北約所做的努力，白宮發言人貝茨（Andrew Bates）透過聲明表示：「拜登重振北約聯盟，讓我們在國際上更強大，因為他知道最高統帥的首要責任是保護美國人民安全，並堅守維護我們的價值觀。」

貝茨指出，「鼓勵兇殘政權侵犯美國最親近的盟友，是令人震驚且精神異常的行為，除了會威脅到美國國家安全外，也會對全球穩定和美國經濟造成危害」。

北約組織為集體防禦，當一個成員國受到攻擊時，就是整個北約受到攻擊，川普長期以來不斷抱怨其他國家在北約內的國防支出問題，並多次揚言退出北約。

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