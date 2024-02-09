澤倫斯基「抱緊」處理！扎盧茲尼受封「烏克蘭英雄」

烏克蘭總統澤倫斯基（左）9日將「烏克蘭英雄」榮銜，授予前武裝部隊總司令扎盧茲尼（右）。（取自烏克蘭總統辦公室官網）

2024/02/09 22:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基9日將「烏克蘭英雄」榮銜，授予前武裝部隊總司令扎盧茲尼以及烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）等人。烏克蘭總統辦公室公布的影片，可以看到澤倫斯基在授予烏克蘭英雄稱號的「金星」勳章時，與扎盧茲尼兩次緊緊擁抱。

《烏克蘭真理報》報導，澤倫斯基在授勳典禮上說：「由於在保護烏克蘭國家主權和領土完整方面做出傑出個人貢獻、為烏克蘭人民無私服務，我下令：授予扎盧茲尼將軍烏克蘭英雄稱號並授予金星勳章。」

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澤倫斯基為也將金星勳章授予布達諾夫，肯定他在「捍衛烏克蘭國家主權和領土完整中表現出的個人勇氣和英勇表現，以及為烏克蘭人民的無私服務」。

澤倫斯基撤8日宣布，新團隊將接管烏克蘭武裝部隊領導權，原陸軍司令瑟爾斯基上將（Oleksandr Syrsky）被任命為烏克蘭武裝部隊總司令，現任扎盧茲尼被免職，為烏克蘭戰爭爆發以來最大軍事改組。

此前烏克蘭媒體分析，瑟爾斯基與布達諾夫都是繼任烏軍總司令的熱門人選，兩人都與澤倫斯基關係密切。

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