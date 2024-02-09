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澤倫斯基撤換扎盧茲尼 「雪豹」瑟爾斯基接烏克蘭總司令

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼確定去職。（法新社）

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼確定去職。（法新社）

2024/02/09 09:03

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭將屆滿2年，先前傳出烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已知會白宮，考慮撤換烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi），8日終於宣布，由原地面部隊司令瑟爾斯基接任。

綜合外媒報導，澤倫斯基8日宣布，解除「鐵將軍」扎盧茲尼的總司令職務，改由外號58歲陸軍司令「雪豹」瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）接任，聲明中強調「我們討論了烏克蘭武裝部隊需要什麼革新，也討論革新後的烏克蘭武裝部隊領導階層裡可以有誰，現在是時候革新了」。澤倫斯基補充，已要求扎盧茲尼繼續留在「他的團隊」。

扎盧茲尼也發布聲明，表示已經與澤倫斯基「重要、嚴肅地溝通」，做出了改變戰場戰略的決定，聲明中強調「2022年的任務與2024年的任務不同，大家都應該改變，也應該適應新的現實，一起獲勝」。似乎暗示這個決定是他與澤倫斯基密切協調後的結果，藉此對外展現團結。

傳扎盧茲尼將出任駐英大使

新任烏軍總司令瑟爾斯基戰功彪炳，在2022年的基輔保衛戰與秋天指揮奪回哈爾科夫（Kharkiv）戰役中曾立下大功。

烏克蘭最高拉達（國會）議員舍甫琴科（Yevgeny Shevchenko）透露，扎盧茲尼已同意出任烏克蘭駐英國大使

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