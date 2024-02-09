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烏克蘭艱苦抗俄近2年 澤倫斯基撤換烏軍總司令

2024/02/09 01:36

〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，是時候更換烏克蘭在對抗俄羅斯戰爭中的軍事領導階層，並宣布撤換武裝部隊總司令扎盧茲尼，由原地面部隊司令瑟爾斯基接任。

路透社報導，外界近幾天一直在猜測澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）考慮將深孚眾望的扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）解職。扎盧茲尼從2022年2月起督戰，很多烏克蘭人把他當成國家英雄。

澤倫斯基在聲明中表示，他已見過扎盧茲尼。

澤倫斯基說：「我們討論了烏克蘭武裝部隊需要什麼革新，也討論革新後的烏克蘭武裝部隊領導階層裡可以有誰，現在是時候革新了。」

澤倫斯基表示，他已要求扎盧茲尼繼續留在「他的團隊」。

法新社報導，澤倫斯基也宣布「自今天起，烏克蘭武裝部隊將由新的管理團隊接管」，「我任命瑟爾斯基上將（Oleksandr Syrsky）作為烏克蘭武裝部隊總司令」。

扎盧茲尼則在自己的聲明中說，他跟澤倫斯基進行了「重要且嚴肅的溝通」，並做出改變戰場戰術和戰略的決定。

聲明指出：「2022年的任務與2024年的任務不同，大家都應該改變，也應該適應新的現實，一起獲勝。」

澤倫斯基與扎盧茲尼的聲明公布時間相去不遠，暗示這兩位烏克蘭最出名的戰時人物密切協調，藉此展示團結。

在軍方宣布人事異動之際，烏克蘭在戰場上備嘗艱苦，部隊缺彈少藥，美國又遲遲不提供重要軍事支持。1130209

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