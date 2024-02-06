澤倫斯基不只換將 還想洗牌高層官員

烏克蘭總統澤倫斯基4日赴烏南前線札波羅熱州羅博蒂村視察。（法新社）

2024/02/06 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基四日前往南部前線視察，鼓勵烏軍盡一切努力，早日取得勝利。針對將與他立場衝突的武裝部隊總司令扎盧茲尼革職一事，澤倫斯基接受義大利媒體訪問時證實，不只是軍方將領，他還考慮撤換若干高層官員。

義大利國家廣播公司（RAI）電視台四日播出澤倫斯基的專訪。被問到撤換倫扎盧茲尼一事時，澤斯基並未正面回應，「這牽涉到誰來領導烏克蘭的問題。重新調整是必要的，我是指我在考慮更換一些政府領導層官員，不只是軍方」。

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澤倫斯基強調，他目前還在審慎思考中，畢竟是攸關國家整個領導層的問題，這是為了推動必要的改革，「不是針對個人，而是考慮到國家領導層的方向。如果我們想贏，就必須朝著同一個方向努力」。

澤倫斯基也坦承，烏俄衝突已陷入僵局，烏克蘭需要獲得現代武器，但歐洲和北大西洋公約組織（NATO）尚未準備好軍事對抗俄羅斯。若美國今年大選後由共和黨的前總統川普上台，澤倫斯基希望美國繼續支持烏克蘭，否則地緣政治版圖將會改變。

烏克蘭去年夏季發動的反攻迄今進展不大，導致烏國內部分歧浮出檯面。扎盧茲尼去年十一月對「經濟學人」表示，戰爭陷入僵局、進入新的消耗階段，引發總統辦公室不滿。

烏俄兩軍在烏南激戰之際，澤倫斯基前往關鍵前線札波羅熱州的羅博蒂村（Robotyne）視察。基輔去年八月奪回羅博蒂村，宣告對俄軍反攻一大勝利，但當地自此不斷遭到俄軍攻擊，成為南方前線主要熱點之一。

美參院提3.7兆元法案 援助烏、以、台灣

與此同時，土耳其外交部長費丹四日證實，俄羅斯總統普廷即將到訪，與土國總統艾多根討論讓烏克蘭穀物經由黑海出口的新機制，但他並未公布確切日期。從前年二月俄國入侵烏克蘭以來，土耳其將成為普廷第一個訪問的北約成員國。土國始終沒有加入西方盟國制裁莫斯科，也對基輔出售武器，並於上月批准瑞典加入北約。

另一方面，美國參議院四日公布外界期待已久的一籃子撥款法案，將提供一一八三億美元（約三．七兆台幣）援助烏克蘭、以色列和台灣，並用於美國邊境改革和戰區人道主義援助，其中約一半、即六百億美元與烏克蘭有關，一四一億美元將用於援助以色列，約兩百億美元用於實施新的邊境政策，以大幅減少非法移民越境，預計最晚七日表決。

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