中國觀光業慘澹！旅行社接待遊客不到疫情前1成 中外交部急喊話

中國疫後觀光不振，2023年外國入境中國旅客僅恢復到疫情前的3成6。示意圖。（美聯社）

2024/02/08 17:50

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為反制中國近日突襲宣布調整M503航路，並啟用W122、W123「由西向東」航路的惡意措施，我國交通部觀光署昨天（7日）宣布暫停台灣旅行社組團赴中國旅遊，引發熱議。事實上，中國不只房產市場崩跌，觀光業也相當慘澹，去年外國人入境中國僅武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情前的3成6，中國旅行社接待的外國人數更是跌破1成，對此中國外交部近日急喊話外國觀光客到中國玩。

中國國家旅遊局旗下智庫「中國旅遊研究院」本月4日發布的《中國入境旅遊發展報告（2023-2024）》中指出，2023年入境中國旅客呈現不均衡的狀況，港澳台市場的恢復明顯比外國人市場還快，外國人出入境人次去年僅恢復到疫情前（2019年）的36%，其中全國旅行社接待的入境遊客人數更是不到疫情前的1成。

請繼續往下閱讀...

中國政府也注意到疫後觀光不振的狀況，中外交部發言人汪文斌7日在例行記者會上表示，「隨著中國推動中外人員往來便利化措施不斷提質升級，中國公民更加安全、便捷地走出國門，來華的外國朋友也體會到更多方便和快速。近段時間以來，中方陸續推出『兩減三免』，即減少簽證申請表填報內容、階段性調減簽證費、免採部分申請人指紋、免簽證預約、對法德等國試行單方面免簽政策等便利措施。截至目前，中國已與157個國家締結了涵蓋不同護照的互免簽證協定，與44個國家達成簡化簽證手續協定或安排，同23個國家實現全面互免簽證。」

汪文斌喊話：「隨著農曆新年的臨近，我們歡迎更多外國朋友到中國來，用自己的眼睛觀察中國，用自己的耳朵傾聽中國，用自己的腳步丈量中國，感受一個真實、立體、全面的中國。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法