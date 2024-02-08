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報復約旦基地遇襲 美軍「血滴子」擊斃「真主黨旅」指揮官

當地時間7日晚間，美軍無人機在巴格達攻擊1輛汽車，擊斃1名負責直接策劃和參與的真主黨指揮官巴克爾，還有2名真主黨旅成員被打死。（美聯社）

當地時間7日晚間，美軍無人機在巴格達攻擊1輛汽車，擊斃1名負責直接策劃和參與的真主黨指揮官巴克爾，還有2名真主黨旅成員被打死。（美聯社）

2024/02/08 13:48

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國中央司令部宣布，美軍在當地時間7日在伊拉克境內發起一輪單邊打擊行動，擊斃伊拉克「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）的1名指揮官。

綜合媒體報導，為報復在約旦北部遭無人機攻擊釀3死，美軍執行一次針對受伊朗支持的伊拉克什葉派武裝團體「真主黨旅」斬首行動；當地時間7日晚間，美軍無人機在巴格達攻擊1輛汽車，擊斃1名負責直接策劃和參與的真主黨指揮官巴克爾（Abu Baqer），除了這名指揮官外，還有2名真主黨旅成員被打死。

中央司令部表示，目前沒有跡象表明存在附帶損害或平民傷亡，強調「美國將繼續採取必要行動保護我們的人民，將毫不猶豫地追究所有威脅我們部隊安全的人的責任。」

雖然美軍並未透露，但根據現場所遺留的殘骸，執行這次斬首計畫的無人機應是發射「忍者飛彈」AGM-114R9X飛彈，它是AGM-114「地獄火」（Hellfire）飛彈的秘密新改良型，特殊之處是用6片鋒利刀刃取代傳統彈頭，在衝擊前一刻，飛彈上的刀片會亮出並高速旋轉，以冷兵器切割式攻擊目標，殺人方式酷似古代中國傳說的「血滴子」。

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