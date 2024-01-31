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伊拉克真主黨旅宣布「暫停攻擊美軍」 避免讓伊政府「難堪」

伊拉克什葉派真主黨旅30日宣布，將暫停所有針對美軍的軍事行動，避免讓伊拉克政府「難堪」。圖為該組織旗幟。（法新社資料照）

伊拉克什葉派真主黨旅30日宣布，將暫停所有針對美軍的軍事行動，避免讓伊拉克政府「難堪」。圖為該組織旗幟。（法新社資料照）

2024/01/31 10:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕約旦美軍基地28日遭親伊朗民兵無人機攻擊，造成美軍3死、至少34傷。與伊朗結盟的伊拉克什葉派武裝團體「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）30日宣布，將暫停所有針對美軍的軍事行動，避免讓伊拉克政府「難堪」。

據《路透》報導，真主黨旅秘書長哈米達維（Abu Hussein al-Hamidawi）30日發出聲明表示：「我們宣布暫停針對佔領軍的軍事和安全行動，以避免讓伊拉克政府尷尬。我們將持續以其他方式保護我們在加薩的同胞。」

3名美軍28日在約旦北部無人機攻擊中喪生。美國國防部直指真主黨旅嫌疑重大，但尚未公布最終評估結果，國防部發言人拒絕對真主黨旅的聲明進行評論，僅表示：「行動勝過回應。」

美國總統拜登30日透露，他已決定如何回應，並直指伊朗必須負起責任。真主黨旅是伊拉克伊斯蘭抵抗運動中最強大的派別，為強硬什葉派組織，自加薩戰爭爆發後，聲稱已對駐伊拉克、敘利亞美軍發動超過150次攻擊。

伊拉克總理外交事務顧問艾拉丁（Farhad Alaadin）表示，真主黨旅暫停所有針對美方軍事行動，是伊拉克總理為防止局勢升級斡旋的結果。艾拉丁強調：「過去幾天，總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）一直努力與伊拉克境內外勢力進行交涉。」

巴格達譴責無人機攻擊事件，同時擔憂只要加薩戰爭持續下去，地區局勢將繼續升級。

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