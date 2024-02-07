俄軍大規模空襲烏克蘭 至少5死多人受傷
2024/02/07 20:35
祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯今（7）日再度對烏克蘭發動大規模空襲，造成至少5人死亡，多人受傷，其中烏克蘭首都基輔（Kyiv）的情況最為慘重，據稱有4人在空襲中身亡，且有多處民宅受創。
《基輔郵報》（Kyiv Post）報導，俄羅斯軍隊於當地時間週三上午對烏克蘭各大城市發動空襲，烏克蘭首都基輔（Kyiv）至少有4人因此身亡，南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）也傳出有1人罹難。
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報導指出，烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）也遭受了攻擊。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）事後在社群平台Telegram發文稱，烏克蘭共有6處地點遇襲，其中包括了哈爾科夫與西部城市利沃夫（Lviv）。
澤倫斯基說：「我向所有失去家人和朋友的人表達哀悼。我們一定會反擊俄羅斯——恐怖分子一定會體會到他們行為所造成的後果。」
The aftermath of the morning missile attack in Kyiv and Mykolaiv. The main targets for russians remain residential buildings and civilian infrastructure.— Defense of Ukraine （@DefenceU） February 7, 2024
Ukraine needs the support of the free world to repel aggression and terror.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/ORfu9975fq