為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

俄軍大規模空襲烏克蘭 至少5死多人受傷

俄羅斯今日上午對烏克蘭發動空襲，烏克蘭首都基輔傳出至少4人罹難，多處民宅受創。（法新社）

俄羅斯今日上午對烏克蘭發動空襲，烏克蘭首都基輔傳出至少4人罹難，多處民宅受創。（法新社）

2024/02/07 20:35

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯今（7）日再度對烏克蘭發動大規模空襲，造成至少5人死亡，多人受傷，其中烏克蘭首都基輔（Kyiv）的情況最為慘重，據稱有4人在空襲中身亡，且有多處民宅受創。

《基輔郵報》（Kyiv Post）報導，俄羅斯軍隊於當地時間週三上午對烏克蘭各大城市發動空襲，烏克蘭首都基輔（Kyiv）至少有4人因此身亡，南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）也傳出有1人罹難。

報導指出，烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）也遭受了攻擊。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）事後在社群平台Telegram發文稱，烏克蘭共有6處地點遇襲，其中包括了哈爾科夫與西部城市利沃夫（Lviv）。

澤倫斯基說：「我向所有失去家人和朋友的人表達哀悼。我們一定會反擊俄羅斯——恐怖分子一定會體會到他們行為所造成的後果。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
第一人稱視角！ 俄軍遭遇烏軍集束彈攻擊 四處逃竄
2024/02/07 18:48

第一人稱視角！ 俄軍遭遇烏軍集束彈攻擊 四處逃竄
無人機重要性激增 澤倫斯基下令組建專責獨立部隊
2024/02/07 14:00

無人機重要性激增 澤倫斯基下令組建專責獨立部隊

開業老闆有福了！最高補助50萬
聯合國安理會攻防！美俄就烏克蘭問題針鋒相對
2024/02/07 10:28

聯合國安理會攻防！美俄就烏克蘭問題針鋒相對
俄斥烏空襲盧甘斯克麵包店致28死 傳死者包括一名「大烏奸」
2024/02/05 20:28

俄斥烏空襲盧甘斯克麵包店致28死 傳死者包括一名「大烏奸」

迎接長假 酷澎獻上神物滿足寒假必需品
國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播