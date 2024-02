俄軍大規模空襲烏克蘭 至少5死多人受傷

2024/02/07 20:35

祝蘭蕙/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯今(7)日再度對烏克蘭發動大規模空襲,造成至少5人死亡,多人受傷,其中烏克蘭首都基輔(Kyiv)的情況最為慘重,據稱有4人在空襲中身亡,且有多處民宅受創。

《基輔郵報》(Kyiv Post)報導,俄羅斯軍隊於當地時間週三上午對烏克蘭各大城市發動空襲,烏克蘭首都基輔(Kyiv)至少有4人因此身亡,南部城市尼古拉耶夫(Mykolaiv)也傳出有1人罹難。

請繼續往下閱讀...

報導指出,烏克蘭第二大城哈爾科夫(Kharkiv)也遭受了攻擊。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)事後在社群平台Telegram發文稱,烏克蘭共有6處地點遇襲,其中包括了哈爾科夫與西部城市利沃夫(Lviv)。

澤倫斯基說:「我向所有失去家人和朋友的人表達哀悼。我們一定會反擊俄羅斯——恐怖分子一定會體會到他們行為所造成的後果。」

The aftermath of the morning missile attack in Kyiv and Mykolaiv. The main targets for russians remain residential buildings and civilian infrastructure.

Ukraine needs the support of the free world to repel aggression and terror.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/ORfu9975fq