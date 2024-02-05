俄斥烏空襲盧甘斯克麵包店致28死 傳死者包括一名「大烏奸」

俄羅斯在烏東扶植的「盧甘斯克人民共和國」，傳出其緊急狀況部長波捷列先科（見圖）遭到烏軍砲火炸死。（取自Telegram）

2024/02/05 20:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯指控，烏克蘭3日砲擊俄佔的盧甘斯克地區利西昌斯克市（Lysychansk）一間麵包店。根據俄方最新消息，死亡人數已增加到28人，其中包括1名孕婦和1名5歲兒童。克里姆林宮5日痛批，烏軍對利西昌斯克的攻擊，是萬惡不赦的恐怖主義行徑，俄國對烏克蘭的特別軍事行動將繼續下去。

俄半官媒《衛星通訊社》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說：「這是一起恐怖主義事件，別無其他定性。（烏軍）持續襲擊民用基礎設施，這次遭襲的是一家麵包店，這是萬惡不赦的恐怖主義行徑，傷亡人數說明這是一起駭人聽聞的恐襲事件。為了防止再次發生此類事件，特別軍事行動將繼續下去。」

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俄羅斯方面認為，烏軍使用美國援助的「海馬斯」多管火箭系統發動這場攻擊行動。基輔並未直接回應俄方指控，不過據多家烏克蘭媒體引述烏軍消息人士報導，利西昌斯克市遭到砲擊的是一家餐廳，其老闆是「偽盧甘斯克人民共和國」緊急狀況部長波捷列先科（Oleksiy Poteleshchenko），餐廳遭砲擊當時，一群俄軍正在餐廳內開會。

俄官媒《塔斯社》報導，莫斯科扶植的盧甘斯克州州長帕斯特爾奈克（Leonid Pasechnik）4日在Telegram發文稱，波捷列先科等人在這場砲擊行動中被炸死。

遭到俄國占領前，利西昌斯克約有11萬1000名居民。

俄羅斯指控，烏克蘭3日砲擊俄佔的盧甘斯克地區利西昌斯克市一間麵包店（見圖），死者增至28人。（路透）

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