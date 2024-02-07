能登強震後愛貓失蹤逾月 飼主不放棄等到牠回歸

能登半島於今年元旦發生大地震，該起地震也造成一名公務員的貓咪失蹤，雖然公務員在地震後還一度回到倒塌的家裡居住，卻一直沒找到貓咪，不過在經過34天又意外找回貓咪，讓飼主喜極而泣。（圖擷自臉書）

2024/02/07 09:04

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本能登半島於今年元旦發生大地震，造成嚴重災情，日本資深媒體人矢板明夫發文分享，表示該起地震也造成一名公務員的貓咪失蹤，雖然公務員在地震後還一度回到倒塌的家裡居住，甚至到處貼傳單，卻一直沒找到貓咪，不過在經過34天又意外找回貓咪，讓飼主喜極而泣。

矢板明夫在臉書發文分享，表示有一名松田女士是金澤市的公務員，在今年元旦時因為外出旅遊將11歲的貓咪浩太郎（コータロー）留在父親家中，沒想到當天發生強震，導致家中樓房幾乎全毀，雖然父親只有受到輕傷，浩太郎卻因此失蹤。

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矢板明夫指出，松田女士在地震後還一度回到沒有倒塌的車庫住了4天，卻一直沒有等到浩太郎歸來。她10歲大的兒子和6歲大的女兒，從出生起就和浩太郎生活在一起，一直把浩太郎當作自己的「哥哥」，想到浩太郎可能遭遇不幸，兩人多次嚎啕大哭。

矢板明夫表示，松田女士也曾向賑災的民間團體求助，並到各個避難所張貼傳單、到處打電話詢問情況，但1個月過去卻始終沒有浩太郎的蹤跡。直到本月4日她抱著姑且一試的想法，到父親家安裝了監視攝影機，沒想到就在安裝到一半時，浩太郎突然現身了，雖然看起來顯得憔悴不堪，背部摸起來骨瘦如柴，但所幸沒有受傷。

矢板明夫提到，松田女士見狀喜極而泣，並直呼「我本來以為再也見不到浩太郎了」、「謝謝你還活著、你好棒！」後續瘦了1公斤的浩太郎也被送往獸醫診所，被診斷有極度脫水和貧血後也在接受治療，松田女士也表示「牠一定會慢慢好起來的」。

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