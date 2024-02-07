為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

能登強震後愛貓失蹤逾月 飼主不放棄等到牠回歸

能登半島於今年元旦發生大地震，該起地震也造成一名公務員的貓咪失蹤，雖然公務員在地震後還一度回到倒塌的家裡居住，卻一直沒找到貓咪，不過在經過34天又意外找回貓咪，讓飼主喜極而泣。（圖擷自臉書）

能登半島於今年元旦發生大地震，該起地震也造成一名公務員的貓咪失蹤，雖然公務員在地震後還一度回到倒塌的家裡居住，卻一直沒找到貓咪，不過在經過34天又意外找回貓咪，讓飼主喜極而泣。（圖擷自臉書）

2024/02/07 09:04

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本能登半島於今年元旦發生大地震，造成嚴重災情，日本資深媒體人矢板明夫發文分享，表示該起地震也造成一名公務員的貓咪失蹤，雖然公務員在地震後還一度回到倒塌的家裡居住，甚至到處貼傳單，卻一直沒找到貓咪，不過在經過34天又意外找回貓咪，讓飼主喜極而泣。

矢板明夫在臉書發文分享，表示有一名松田女士是金澤市的公務員，在今年元旦時因為外出旅遊將11歲的貓咪浩太郎（コータロー）留在父親家中，沒想到當天發生強震，導致家中樓房幾乎全毀，雖然父親只有受到輕傷，浩太郎卻因此失蹤。

矢板明夫指出，松田女士在地震後還一度回到沒有倒塌的車庫住了4天，卻一直沒有等到浩太郎歸來。她10歲大的兒子和6歲大的女兒，從出生起就和浩太郎生活在一起，一直把浩太郎當作自己的「哥哥」，想到浩太郎可能遭遇不幸，兩人多次嚎啕大哭。

矢板明夫表示，松田女士也曾向賑災的民間團體求助，並到各個避難所張貼傳單、到處打電話詢問情況，但1個月過去卻始終沒有浩太郎的蹤跡。直到本月4日她抱著姑且一試的想法，到父親家安裝了監視攝影機，沒想到就在安裝到一半時，浩太郎突然現身了，雖然看起來顯得憔悴不堪，背部摸起來骨瘦如柴，但所幸沒有受傷。

矢板明夫提到，松田女士見狀喜極而泣，並直呼「我本來以為再也見不到浩太郎了」、「謝謝你還活著、你好棒！」後續瘦了1公斤的浩太郎也被送往獸醫診所，被診斷有極度脫水和貧血後也在接受治療，松田女士也表示「牠一定會慢慢好起來的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
賑濟日本強震善款破25億日圓 石川縣民代表：被台灣人深深感動
2024/01/26 11:52

賑濟日本強震善款破25億日圓 石川縣民代表：被台灣人深深感動
能登強震台灣捐5.4億善款 日本政府發言人致謝︰證明台日友情
2024/01/23 14:32

能登強震台灣捐5.4億善款 日本政府發言人致謝︰證明台日友情

華南銀行113年全球經理人會議 聚焦四大主軸
悲！ 日本98歲人瑞逃過能登強震 避難所喝粥噎死
2024/01/15 15:03

悲！ 日本98歲人瑞逃過能登強震 避難所喝粥噎死
日本搜救犬隊挺進能登強震災區 意外救出「虛弱小黑貓」
2024/01/08 20:30

日本搜救犬隊挺進能登強震災區 意外救出「虛弱小黑貓」
能登強震後 日本氣象廳：未來1個月需注意震度5以上地震
2024/01/08 14:07

能登強震後 日本氣象廳：未來1個月需注意震度5以上地震
國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播