日本搜救犬隊挺進能登強震災區 意外救出「虛弱小黑貓」

愛知縣豐橋市搜救犬隊「HDS K9」的搜救犬「Ritter」，意外在災區救出一隻虛弱的黑色幼貓。（圖擷取自@HDSK9_V 社群平台「X」，本報合成）

2024/01/08 20:30

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島1日發生規模7.6強震，造成北陸地區嚴重災情，截至今（8日）當地時間上午9點，已累計160多人死亡，失聯人數更暴增到300餘人。目前當地搜救行動仍在持續進行中，各救援組織的搜救犬也隨隊挺進災區，其中來自愛知縣的搜救犬在重災區協助搜尋時，意外地救出一隻虛弱的黑色幼貓。

綜合日媒報導，日本新年元旦下午發生「令和6年能登半島大地震」，造成當地災情慘重，多處出現道路中斷、建築物倒塌等情況。來自日本愛知縣豐橋市搜救犬隊「HDS K9」，在強震發生隔天，立即帶著搜救犬們一起前進重災區之一的珠洲市，並在3日下午，搜救犬「Ritter」（リッター）於一處廢墟瓦礫發現有1人受困，但救出後已沒生命跡象。

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接著在6日上午，「HDS K9」在社群平台曬出一張小黑貓的照片，並在貼文中透露負責告知救難隊員哪裡有生存者反應的Ritter，當前最新搜救成果為「1發現」和「2救出」，其中被救出的對象包含照片中的小黑貓，「沒什麼比在現場救出寶貴的生命，還要更令人振奮的事，這次能夠出動真是太好了！」。

消息曝光後，好消息引起不少網友關注，同時眾人也非常關心小黑貓的後續狀況。對此，「HDS K9」陸續上傳幾張小黑貓的活動照，更透露他們在6日收隊後，也將小黑貓帶回豐橋市的基地安置，目前小黑貓非常有活力，時常跑出臨時小窩，也非常喜歡在搜救隊的車子裡面到處玩耍。

最後「HDS K9」也向這段期間，不斷給予他們支持、甚至捐贈物資的人致上深深的謝意，同時希望大眾將注意力放在災區，目前仍有許多災民後續生活需要協助。另外，「HDS K9」也表示將努力提高大眾對搜救犬的了解和認識，以及提高防災與減災的意識，並鼓勵飼主練習和如何攜帶寵物一起逃生。

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