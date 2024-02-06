日本可向第三國出口戰機？ 岸田文雄：不違背和平國家理念

岸田文雄5日向眾議院表示，日本向第三國出口戰機並不違背和平國家原則，且會做好嚴格審查、妥善管理。（法新社）

2024/02/06 15:27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本《共同社》6日報導，日本首相岸田文雄5日在眾議院預算委員會會議上，就允許向第三方國家出口日本、英國、義大利共同開發的下一代戰機一事表明，此舉並不違背和平國家的基本理念。

由於現行制度不允許將國際共同開發的防衛裝備品出口至第三方國家，日本政府及執政的自由民主黨希望儘快解禁，但公明黨態度謹慎。對此，日本岸田文雄試圖尋求各黨理解，稱「會對逐個個案的轉移目的地進行嚴格審查，確保轉移後的妥善管理，這並不違背和平國家的基本理念」。

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岸田還針對有關該問題的執政黨磋商陷入停滯表示，「已經提出執政黨得出結論的時間為2月底，必須詳細說明，爭取達成共識」。在會議上提問的自民黨議員長島昭久警告，「如果只有日本拒絕向第三方國家轉移，共同開發計畫會泡湯」。

據了解，日、英、義在2022年底宣布，將聯手展開名為「全球空戰計畫」（GCAP）的新一代匿蹤戰機研發行動，結合日本的F-X戰機及英、義暴風（Tempest）戰機計畫，期盼在某些性能上超越美國的F-35戰機，預計2035年前正式服役，也不排除對外出售。

這是日本自第2次世界大戰結束以來，首度與美國以外國家展開大型國防工業合作。新戰機預計會具備匿蹤、先進感測、尖端武器、創新數據系統等功能，也能在近處與無人機連線，發揮更強火力。

日、英、義三方表示，新戰機計畫將與美國戰機具互補性，未來與美國、北約組織（NATO）及其他夥伴之間的相容性也是研發的重要概念之一。

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