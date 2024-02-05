「世界最性感女棋手」慘敗11歲小孩！IG吐心聲：花一週才恢復心情

加拿大裔美籍西洋棋女棋手安德莉亞（Andrea Botez）以她的亮麗外貌和完美身材，被譽為「世界最性感棋手」。（圖擷取自IG）

2024/02/05 22:54

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕年僅21歲的加拿大裔美籍西洋棋女棋手安德莉亞（Andrea Botez）以她的亮麗外貌和完美身材，被譽為「世界最性感棋手」。她在6歲時就跟隨姐姐開始了她的棋壇旅程，並且屢次奪冠。然而，最近的一次比賽中，她卻遭遇了一場挫敗，這讓她花了一週的時間才能從失落中恢復過來。

根據《每日星報》報導，安德莉亞從6歲開始跟隨姐姐亞歷山德拉（Alexandra）學習下棋，並在7歲時參加了美國西洋棋錦標賽。不久之後，她在2010年贏得了全加拿大U8女子西洋棋錦標賽冠軍，13歲時又在英屬哥倫比亞省的比賽贏得了女子西洋棋錦標賽冠軍。這些耀眼的成就加上安德莉亞的魅力外表，不僅讓她迅速成為西洋棋界的焦點，更使她在網絡上迅速爆紅。

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然而，在最近的一次比賽中，安德莉亞陷入了沮喪。她在IG發文坦言，「在輸給一個11歲的對手後，我花了一周的時間才恢復過來，並終於發了這篇文」。網友看到後，紛紛安慰表示，「孩子是無情的」、「我很願意輸給你，我的女王」、「我覺得即使我知道怎麼下棋，只要你坐在對面，我的腦袋就會立刻變成空白。」。

事實上，安德莉亞除了是一名出色的棋手外，還是一位YouTuber和Twitch直播主，分別擁有143萬和127萬的訂閱者，而TikTok帳號，更是吸引了491萬名粉絲追蹤。同時，還有一項興趣是當音樂DJ。此外，她還和姐姐一起經營著知名的「BotezLive」頻道，也吸引了大量的粉絲。

安德莉亞除了是一名出色的棋手外，還有一項興趣是當音樂DJ。（圖擷取自IG）

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