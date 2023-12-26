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好扯！中國象棋高手疑靠「肛珠」作弊奪冠 被逮後禁賽1年

2023年中國全國象棋民俗棋王爭霸賽總決賽12月17日落幕，河南省棋手顏成龍擊敗吉林省旗手張偉，獲得冠軍和獎金10萬元人民幣（43.5萬台幣），但賽後卻傳出顏成龍疑似使用「肛珠」作弊。（擷取自網路）

2023年中國全國象棋民俗棋王爭霸賽總決賽12月17日落幕，河南省棋手顏成龍擊敗吉林省旗手張偉，獲得冠軍和獎金10萬元人民幣（43.5萬台幣），但賽後卻傳出顏成龍疑似使用「肛珠」作弊。（擷取自網路）

2023/12/26 11:51

〔編譯盧永山／綜合報導〕2023年中國全國象棋民俗棋王爭霸賽總決賽12月17日在海南省陵水縣落幕，河南省棋手顏成龍擊敗吉林省旗手張偉，獲得冠軍和獎金10萬元人民幣（43.5萬台幣），但賽後卻傳出顏成龍疑似使用「肛珠」作弊，引發喧然大波，經官方調查後，他已被禁賽1年。

根據中國媒體報導，現年48歲的顏成龍原籍河南省南陽市鎮平縣，曾獲得2021年中國第14屆全運會群眾比賽象棋決賽男子個人冠軍，這次又獲得2023年全國象棋民俗棋王爭霸賽總決賽冠軍，獲封為「民間棋王」。

但比賽結束顏成龍從飯店退房後，飯店工作人員發現浴缸裡非常渾濁，疑似有排泄物。消息曝光後，有象棋圈人士在自媒體猜測，顏成龍在比賽時使用了「肛珠」作弊，需要在浴缸裡把「肛珠」排出來並清洗。

「肛珠」是這2年在西洋棋圈出現的1種新型的作弊手段，就是棋手透過在肛門裡藏入可收發訊息的智慧肛珠來作弊。棋手看過棋局後，透過括約肌有節奏地張弛收縮，把訊息傳達給肛門裡的小型電腦，由後者分析棋局，並透過人工智慧（AI）找到最佳落子點，然後透過肛珠的震動（振動頻率為摩斯電碼）來指導其手下棋。

中國象棋協會12月25日下午發布《關於對註冊運動員顏某某不當行為調查處理的情況通報》，對「浴缸門」事件做出了正式回應。

通報稱，經查，顏成龍於17日當晚與他人在房間飲酒，本人於18日在房間浴缸內排泄；根據已了解的情況，目前「無法證實」顏成龍存在自媒體猜測的「肛珠」作弊行為。

通報並公布對顏成龍做出以下處罰：1、收回顏某某在2023年全國象棋民間棋王爭霸賽中的全部獎項、獎勵稱號，不予發放獎金；2、自處罰之日起1年內，取消顏成龍參加象棋賽事相關資格。

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