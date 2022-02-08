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    贏中國就失格？南韓媒體氣到出包 整篇新聞跳針一句話狂罵

    在《首爾新聞》網站出現一篇標題「就讓東道主中國拿走全部獎勵吧，就讓東道主中國拿走全部獎勵吧」的新聞，點進去一看內容，全篇新聞只有10句「就讓東道主中國拿走全部獎勵吧」。（擷取自推特）

    在《首爾新聞》網站出現一篇標題「就讓東道主中國拿走全部獎勵吧，就讓東道主中國拿走全部獎勵吧」的新聞，點進去一看內容，全篇新聞只有10句「就讓東道主中國拿走全部獎勵吧」。（擷取自推特）

    2022/02/08 17:22

    〔即時新聞／綜合報導〕本屆北京冬奧男子1000公尺競速滑冰項目充滿爭議，準決賽中南韓選手黃大憲及李俊瑞分別拿下第1、2名，但雙雙被裁判判犯規失格；決賽中，本來取得第一的匈牙利華裔選手劉少林又被判失格，由中國選手替補金牌。對此，南韓網路上掀起了一片批評中國的聲浪，《首爾新聞》甚至出現一篇新聞，整篇內容都只有重複10次的「就讓東道主中國拿走全部獎勵吧」一句話，可見記者的憤怒。

    中國男子1000公尺競速滑冰昨日「金包銀」，但過程爭議連連。南韓好手黃大憲、李俊瑞在小組賽分別獲得第1、2名卻遭取消成績，引發南韓代表團與民眾強烈不滿；而在決賽中，比賽將結束前，劉少林和中國選手任子威在終點前發生推擠，最後劉少林被任子威推到在地，但仍取得第一，不過裁判觀看重播後，認定劉少林犯規在先，讓他吞下黃牌取消成績，任子威則遞補奪得金牌。

    在所有賽事開始前，中國少數民族朝鮮族在開幕式中穿着韓服傳遞五星旗，就先引起南韓不滿，認為中國明顯侵佔他國文化，在失格事件發生後，南韓民眾對於中國的不滿情緒升到最高點，南韓推特上「中國兔崽子」也成為熱搜。

    另外，在《首爾新聞》網站上，更出現一篇標題「就讓東道主中國拿走全部獎勵吧，就讓東道主中國拿走全部獎勵吧」的新聞，點進去一看內容，全篇新聞只有10句「就讓東道主中國拿走全部獎勵吧」，也有網友發現，從左邊第一字由上往下看，剛好也是「就讓東道主中國拿走全部獎勵吧」，可知發文者的憤怒。

    目前該新聞已經消失，不知道是有人誤發、刻意為之，還是遭駭客入侵。

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