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99％成功！美空襲85親伊朗目標 國安顧問蘇利文：這只是開始

美軍空襲伊拉克和敘利亞境內85個與伊朗伊斯蘭革命衛隊及相關民兵有關的目標。（美聯社）

美軍空襲伊拉克和敘利亞境內85個與伊朗伊斯蘭革命衛隊及相關民兵有關的目標。（美聯社）

2024/02/05 08:17

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在駐約旦美軍遇襲3死後，美軍2日展開首波反擊，空襲伊拉克和敘利亞境內85個與伊朗伊斯蘭革命衛隊及相關民兵有關的目標，評估報告顯示，85個目標中除了1個目標尚未摧毀，其餘84個目標均已被摧毀或喪失功能。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）接受媒體訪問時強調，這只是美方「應對措施」的開端，接下來還會採取更多反制措施。

蘇利文在4日播出的《CNN》節目「國情咨文」（State of the Union）中提到，當拜登總統下令及實施這些行動（空襲）時就明確表示，這是美國執行「應對措施」的開端，接下來還會有更多進一步行動。

至於會採取哪些措施？蘇利文語帶保留，強調不會透露此事。

蘇利文指出，美軍中央司令部仍在評估2日晚間空襲的具體成效與造成多少傷亡。有美國官員透露，初步評估報告顯示，在當天空襲的85個目標中，有84個目標已被摧毀或喪失功能，目前仍在分析詳細結果。

至於「美國是否正在捲入地區衝突」？蘇利文表示，受伊朗支援的民兵組織攻擊駐伊拉克、敘利亞的美軍，以及葉門叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝）攻擊紅海航運，兩大挑戰截然不同卻又有所關聯。蘇利文坦言，伊朗是大部份問題的核心，「針對中東的大部份不穩定態勢，伊朗有重大的責任」。蘇利文也重申，不希望將美國捲入戰爭。

蘇利文受訪時強調，空襲只是美方「應對措施」的開端，接下來還會採取更多反制措施。（路透）

蘇利文受訪時強調，空襲只是美方「應對措施」的開端，接下來還會採取更多反制措施。（路透）

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