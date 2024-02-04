美空襲伊拉克敘利亞 親伊朗85個目標

美軍二日出動B-1長程戰略轟炸機，對伊拉克和敘利亞境內由伊朗支持的民兵組織發動報復打擊。（路透）

2024/02/04 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美軍駐約旦基地遇襲、造成三人喪生的將近一週後，美軍中央司令部二日展開第一波反擊，動用逾一二五枚精準彈藥，空襲伊拉克和敘利亞的七個地點、逾八十五個與伊朗伊斯蘭革命衛隊及相關民兵有關的目標，造成數十人死傷。

拜登：傷害美國人 必做回應

美國總統拜登表示，更多反擊行動將持續進行，美國不尋求衝突，但「要讓所有試圖傷害我們的人知道：如果你傷害美國人，我們會做出回應」。國防部長奧斯汀也表示，「總統和我不會容忍對美軍的襲擊」。

請繼續往下閱讀...

中央司令部表示，此次行動出動多架戰機，包括從美國起飛的B-1戰略轟炸機，向伊拉克三地及敘利亞四地投擲精準彈藥，打擊革命衛隊轄下聖城軍及相關民兵組織的設施，包括涉及攻擊駐中東美軍的指揮和情報中心、火箭和飛彈、無人機和彈藥儲放地點等，襲擊持續約卅分鐘。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比補充，美方精心挑選目標以避免平民傷亡，五角大廈正評估成果，相信行動成功，後續會有更多攻擊。被美國指責為元凶的什葉派民兵組織伊拉克真主黨旅日前表示，將暫停對美軍的襲擊。

然而，伊朗譴責美國此次空襲是「戰略錯誤」，只會加劇地區緊張和不穩定，不會有任何成果，但未透露是否造成伊朗人員傷亡。伊拉克否認曾與華府協調行動，強調襲擊構成對主權的侵犯，破壞和平努力，造成平民在內至少十六人死亡。敘利亞官媒稱有人員傷亡，人權瞭望台組織透露至少廿六個親伊朗團體的主要據點被毀，包括武器庫，並造成十八人喪命。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法