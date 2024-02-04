擴大制裁 美斷伊朗革命衛隊金流

伊拉克一處民兵組織設施在美軍空襲下面目全非。（路透）

2024/02/04 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國三日對伊拉克和敘利亞境內親伊朗軍事組織八十五處設施實施精準打擊。雖然美方表明為避免局勢擴大不與伊朗正面衝突，仍以一系列制裁和刑事指控截斷伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）金流、武器，並打擊伊朗石油非法販運。

美財政部三日宣布，對IRGC網路電子司令部（CEC）六名官員實施制裁，原因是對美國及其他地區重要基礎建設從事惡意網路行動。

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財政部另一份聲明宣布打擊伊朗彈道飛彈和無人航空載具計畫網路，制裁四間伊朗、香港實體，因這些實體替支持IRGC在內的伊朗軍事組織PKGB公司進行掩護採購；另一間總部設於香港的「中國中油股份有限公司」被指是伊朗聖城軍的幌子公司，其販賣價值數億美元的伊朗商品，使聖城軍從中受益。

不僅如此，美國司法部同日宣布多起對伊朗石油的法律行動。一為扣押五十二萬桶以上受國際制裁非法運送的伊朗原油；向紐約聯邦法院控告包括聖城軍官員在內的七人，使用幌子公司、造假文件和操縱地點等手法，將原油出售給中國、俄羅斯和敘利亞政府底下的買家，罪名包含恐怖主義、制裁規避、詐欺和洗錢；另一起在華府的訴訟為司法部控告一名中國女性和阿曼男性涉入將伊朗原油販賣給中國政府持有的煉油廠。

此外，美司法部另查獲中國中油試圖透過美國金融機構帳戶洗錢，金額超過一．八億美元。司法部長賈蘭德聲明強調，司法部將持續動用擁有的一切權限來切斷對伊朗惡意行動的非法金援及支持。

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