批美軍報復伊朗慢半拍 共和黨：嚇阻應是直接「砍掉蛇的頭」

伊拉克一處親伊朗組織的設施在美軍空襲下面目全非。（路透）

2024/02/03 22:27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美軍3名駐約旦士兵1月28日遭伊朗支持的民兵組織攻擊身亡，但美國政府在事發將近1週後才做出武力回應，遭共和黨批評反應速度和力道皆不足。外交專家分析，推遲攻擊的做法可讓伊朗有時間撤出人員，從而避免美國和伊朗之間直接、廣泛的衝突，這是美國在應對伊朗這類國家時的必要舉措。

美軍2日轟炸伊拉克和敘利亞的7個地點，襲擊伊朗革命衛隊「聖城部隊」及其附屬民兵組織，共有逾85個目標遭擊中。華府智庫「美國進步中心」國際問題專家麥瑪納斯（Allison McManus）認為，這次攻擊代表事件的「重大升級」，但她對其影響程度持懷疑態度，「我們還沒看到類似的打擊產生嚇阻作用」。

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美國國防部負責中東事務的前副助理部長穆洛伊（Mick Mulroy）向《英國廣播公司》（BBC）表示，美國延後做出報復打擊，可能是讓革命衛隊人員「離開將受攻擊的設施」，此舉可在不讓情勢升級的情況下，削弱民兵組織攻擊美軍的能力，儘管這可能不會對未來的攻擊起到嚇阻作用，最終的好處將是「避免美國和伊朗之間發生直接戰爭」，惟拜登政府否認有「提前通報」的意味，反而強調是天氣因素導致難以儘早實施報復，2日才是發動攻擊的最佳條件。

華府「阿拉伯波斯灣國家研究所」研究員伊比斯（Hussein Ibish）指出，延後採取行動似乎是美國發出的訊號，表明「他們不會對伊朗境內發動攻擊」。智庫「捍衛民主基金會」軍事和政治力中心資深主任鮑曼（Bradley Bowman）認為，「通報」攻擊可能會讓美國在行動中採取「不太強硬也不太軟」的「金髮姑娘」模式，這種做法會給對手帶來痛苦，讓他們停止攻擊美軍，但不會讓他們覺得有必要大規模升級，從而避免區域戰爭。

然而，國會共和黨人很快譴責拜登的做法對伊朗過於寬容。聯邦參議院軍事委員會共和黨籍首席成員韋克爾抨擊拜登未能讓伊朗付出足夠高的代價，且花了太多時間做出回應，「拜登政府花了近1週，愚蠢地向我們的對手傳達美國的意圖，讓他們有時間轉移和隱藏」。眾議院共和黨籍議長強生也認為拜登的拖延做法，未能一舉終結美國過去幾個月遭受襲擊的怨氣。參議員穆林（Markwayne Mullin）直言，拜登的做法和更強硬的前總統雷根和川普形成對比，真正的嚇阻應是「砍掉蛇的頭」。

不過，伊比斯認為，如果拜登真的襲擊伊朗，像川普這樣的共和黨人就會譴責拜登是好戰份子，所以拜登才會避開這個「國內政治陷阱」，避免美國陷入更嚴重的衝突。

《美國有線電視新聞網》（CNN）則指出，伊朗和美國都不希望發生戰爭。拜登即將競選連任，不需要再進行一次代價高昂的外國冒險、以色列政策引起的麻煩或油價上漲。伊朗的經濟仍不穩定，內部還在動盪，且還有擴大地區影響力、榨取與莫斯科的軍事技術關係，以及追求核武等廣泛目標。

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