為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

免等託運！日本機場試辦「空手觀光」 行李放車站「幫忙送上飛機」

日本名古屋鐵道公司、名古屋車站和中部國際機場將試辦「空手觀光」計畫。（彭博）

日本名古屋鐵道公司、名古屋車站和中部國際機場將試辦「空手觀光」計畫。（彭博）

2024/02/04 23:23

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本名古屋鐵道公司、名古屋車站，近期將與中部國際機場和北海道新千歲機場部分航班合作，試辦「空手觀光」計畫。只要旅客在名古屋車站內的合作商家寄存行李，商家將幫忙負責將行李送上飛機，讓旅客省下帶行李到機場的力氣，以及在機場排隊托運的時間。

綜合日媒報導，旅客在指定合作商家寄存行李後，工作人員將協助將行李送往中部國際機場，且寄存的行李都將貼上GPS標籤，旅客可透過手機便能查詢行李當前位置。目前只在國內航班中試行該計畫，透過提前報到及寄送行李服務，讓旅客省去拉行李的力氣，以及排隊報到託運的時間。

「空手觀光」計畫有望減少旅客在機場排隊等待的時間，更能讓旅客從飯店到機場之間的路途，不必攜帶大型行李移動，退房後也能到周邊的景點觀光，也不必再提早到機場託運行李。過去日本巴士存在大型行李占掉乘客空間等問題，此計畫若順利實施，將有助於減少公車及地鐵內的大型行李佔位問題，以達到緩解車廂擁擠等狀況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
日本東京大森車站旁火災 800名乘客從列車上撤離
2024/02/04 12:03

日本東京大森車站旁火災 800名乘客從列車上撤離
日本又發生飛安事故 北海道新千歲機場驚傳飛機相撞！
2024/01/16 18:14

日本又發生飛安事故 北海道新千歲機場驚傳飛機相撞！

林書煒獻上愛的正能量 讓婆媳關係升溫
迎大阪世博！ 日本關西機場啟用嶄新出境大廳
2023/12/06 12:24

迎大阪世博！ 日本關西機場啟用嶄新出境大廳
去日本注意！遊客擠爆京都市巴士 即日起「禁帶大件行李上車」
2023/12/04 20:00

去日本注意！遊客擠爆京都市巴士 即日起「禁帶大件行李上車」
國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播