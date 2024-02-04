免等託運！日本機場試辦「空手觀光」 行李放車站「幫忙送上飛機」

日本名古屋鐵道公司、名古屋車站和中部國際機場將試辦「空手觀光」計畫。（彭博）

2024/02/04 23:23

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本名古屋鐵道公司、名古屋車站，近期將與中部國際機場和北海道新千歲機場部分航班合作，試辦「空手觀光」計畫。只要旅客在名古屋車站內的合作商家寄存行李，商家將幫忙負責將行李送上飛機，讓旅客省下帶行李到機場的力氣，以及在機場排隊托運的時間。

綜合日媒報導，旅客在指定合作商家寄存行李後，工作人員將協助將行李送往中部國際機場，且寄存的行李都將貼上GPS標籤，旅客可透過手機便能查詢行李當前位置。目前只在國內航班中試行該計畫，透過提前報到及寄送行李服務，讓旅客省去拉行李的力氣，以及排隊報到託運的時間。

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「空手觀光」計畫有望減少旅客在機場排隊等待的時間，更能讓旅客從飯店到機場之間的路途，不必攜帶大型行李移動，退房後也能到周邊的景點觀光，也不必再提早到機場託運行李。過去日本巴士存在大型行李占掉乘客空間等問題，此計畫若順利實施，將有助於減少公車及地鐵內的大型行李佔位問題，以達到緩解車廂擁擠等狀況。

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