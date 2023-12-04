去日本注意！遊客擠爆京都市巴士 即日起「禁帶大件行李上車」
2023/12/04 20:00
〔即時新聞／綜合報導〕日本京都向來都是全球觀光客喜愛的旅遊城市之一，隨著當地遊客越來越多，當地公車負荷不了觀光人潮，所攜帶的行李更讓其他人無法上車。為了讓公車能順利運行，近期京都市巴士更直接在公車外貼上「禁止攜帶大件行李上車」標誌。
有日本網友昨（3）日在X平台上分享，日本京都市公車在車外貼上「請勿攜帶大件行李上車」標誌，據了解，京都市交通隨著觀光人潮湧進，不少觀光客都會選擇公車來當作前往景點的交通工具。不過，大量遊客人潮讓不少當地人抱怨公車擁擠問題，甚至有許多遊客會攜帶「大件行李」上車，造成其他人無法順利上車。
對此，京都市現在直接於巴士外貼出禁止攜帶大件行李等標誌，希望讓更多人搭上公車，已緩解當地交通問題。事實上，京都市交通局於2月1日正式宣布，京都「巴士一日券」已於今年9月底停賣、明年3月底正式廢除，未來將主打「地下鐵、巴士一日券」，希望觀光客多搭乘地下鐵移動，避免與在地人潮互相衝突。
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外国人観光客が調子に乗って大型キャリーバッグをバカスカ持ち込むから、ついに京都市バスがバス入口にお気持ちを表明しました pic.twitter.com/Lzxv4PG7sf— Manabu INOUE （@kasobus） December 3, 2023