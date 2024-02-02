耶穌太俊美不行？ 塞維亞復活節聖週海報惹議

塞維亞2024年復活節聖週海報描繪的耶穌形象。（美聯社）

2024/02/02 23:09

〔編譯管淑平／綜合報導〕西班牙南部城市塞維亞（Seville）宗教組織，日前公布該市今年復活節聖週主題海報，將耶穌描繪成面貌清新、年輕又俊美的模樣。這幅海報公布後，在社群媒體掀起風暴，批評者說有辱基督的形象，甚至有人貼出不雅評論，網路上也有拿這張海報當梗的迷因。

這張海報是主辦塞維亞復活節聖週遊行的塞維亞兄弟會總會，委託出身塞維亞的國際知名藝術家克魯茲（Salustiano Garcia Cruz）創作，海報上的耶穌面貌清新，全身僅腰部圍著一條布巾，並無大家普遍所見戴著荊棘冠冕、臉上和身上飽受折磨傷痕的模樣。

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上週該會一公布這張海報，網路上就馬上出現大量批評聲浪，以及有關應該如何描繪基督復活的爭辯。許多人說這張海報呈現的形象，有辱耶穌、不恰當，太俊美、太現代，也和塞維亞的復活節傳統不搭。

以信奉天主教為主的西班牙，如結婚、受洗和宗教慶典等教會傳統活動非常受歡迎。已有網友針對今年的塞維亞復活節聖週海報，發起網路請願，要求撤回，在全國已有約1萬4000人連署。

克魯茲則為他的作品辯護，駁斥那些批評者觀念過時，「這幅畫沒有什麼革命性的」，「有當代感，但是我用的所有元素，都是過去7世紀來宗教藝術在用的元素」；至於有保守派團體批評，這幅耶穌像有「女性化」、「同性戀」的味道，克魯茲也反駁說「因為他長得俊美，就是同志基督？拜託！我們活在21世紀耶」。

這名藝術家說，創作這幅海報時，是以他兒子奧拉西歐（Horacio）當模特兒。奧拉西歐說，他們是帶著敬意完成這個創作，外界的反應令他們有點驚訝；他認為，「很多爭議來自於一個事實，就是模特兒太好，基督太帥、太有魅力」。

塞維亞兄弟會總會並不理會撤回海報的呼聲，市長桑斯（Jose Luis Sanz）也說「我喜歡這幅海報」，每年聖週海報不盡然相同，「有的比較冒險，有的經典，有的大膽一點」。

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