澤倫斯基復活節訊息 矢言邪惡不會摧毀烏克蘭

烏克蘭總統澤倫斯基在基輔聖索菲亞主教座堂針對東正教復活節發表談話。（路透）

2022/04/24 21:56

〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天發表東正教復活節訊息時，宣示「邪惡」不會摧毀烏克蘭，並向神祈禱把快樂還給孩童、讓哀慟的母親得到慰藉。

路透社報導，澤倫斯基在烏克蘭最知名地標之一─首都基輔（Kyiv）擁有千年歷史的聖索菲亞主教座堂（Saint Sophia Cathedral）發表視訊演說。

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身穿招牌深色卡其服的他表示，烏克蘭終將克服俄羅斯入侵帶來的黑暗，至今大家仍深信烏克蘭不會被邪惡摧毀。

澤倫斯基說：「我們將克服黑暗時期，在這個日子，我和我們多數人都不穿亮麗服裝，但我們正在為光明的理想奮戰。」

俄軍發起俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）口中的「特殊軍事行動」兩個月後，烏克蘭各地今天低調舉行復活節慶祝儀式。烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）今天說，州內已有7座教堂毀於戰爭。

過去教堂內一般會擠滿參加夜間和上午復活節儀式的信眾，但今年教堂已被要求不要聚眾，憂心人群恐淪為飛彈攻擊目標。澤倫斯基21日指出，俄國已否決在復活節期間休兵的提案。

烏克蘭高階協商人員波多利雅科（Mykhailo Podolyak）今天表示，包圍南部城市馬立波（Mariupol）的俄軍正在砲擊烏克蘭守軍的藏身之處─馬立波亞速鋼鐵廠（Azovstal）。

波多利雅科在推特（Twitter）呼籲「在馬立波（實施）真正的復活節停火」，同時即刻開設人道走廊讓平民疏散，並展開特別談判來討論交換軍人和平民事宜。

澤倫斯基也在復活節訊息中提到，馬立波及其「英勇的守衛者」應當被永誌不忘，「牆可毀，但我國戰士和整個國家精神的根本所在，是不可能被摧毀的」。

澤倫斯基並向神祈求「給予每個男童女童一個快樂的童年、青年與老年，讓他們至少得以擺脫一點恐怖的戰時童年記憶」。

「照顧我們的母親，賜堅忍於等待兒女從戰爭歸來的人，還有不幸看不到孩子從前線回來的人。」

烏克蘭官員表示，這次戰爭已造成至少213名孩童死亡，包括南部敖德薩市（Odesa） 昨天被空襲時死亡的一名3個月大嬰兒。

頓內茨克州（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在Telegram表示，俄軍今天的砲擊摧毀一棟建築物，造成裡頭兩名分別為5歲和14歲的女孩死亡。

俄國矢口否認鎖定平民攻擊。

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