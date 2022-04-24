俄軍持續轟炸馬立波 烏克蘭喊話「復活節休戰」

烏克蘭頓內茨克州利曼鎮（Lyman），一名老太太在目睹她家被俄羅斯飛彈摧毀之後，顯得神色十分悲苦。（路透）

2022/04/24 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕今日（4月24日）是俄羅斯入侵烏克蘭的第60天，卻也是東正教的復活節（Orthodox Easter），烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mikhailo Podolyak）因此向俄羅斯喊話，希望在這個重要節日能促成「復活節休戰」，他並呼籲俄羅斯與烏克蘭開設一輪特別談判，解救馬立波（Mariupol）那些受困的軍民。

波多利亞克在推特上表示，俄羅斯持續以炸彈與砲火轟擊亞速鋼鐵廠（Azovstal），「今天是2022年東正教復活節，但目前，俄軍持續攻擊馬立波。」他並質問「（當初）是誰下令不要攻擊的？」

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波多利亞克接著呼籲俄羅斯政府應該「為他們僅存的名聲著想」，並需要做到以下3點：「在馬立波地區宣告一份真正的停戰協議」、「立刻為平民開設人道撤離走廊」以及「同意進行一輪特別談判，以便雙方換俘或將受困的軍隊接回來」。

據《法新社》報導，本日戰火不只發生在馬立波，烏俄兩軍在其他地區也大打出手，這一切都讓「復活節休戰」變得越來越遙不可及。

烏克蘭軍方在當地時間週日早上指出，俄軍加強了在烏東與南方的攻勢，在魯比日內（Rubizhne）與波帕斯納（Popasna）週遭，雙方正在交火，而烏克蘭第二大城哈爾科夫市（Kharkiv）部分區域也遭到俄軍封鎖。

烏克蘭軍方也指控俄軍針對民用設施下手，頓內茨克州（Donetsk）州長基里連科（Pavlo Kyrylenko）在社交媒體Telegram上宣布了一樁噩耗：「在這個復活節的早晨，來自Ocheretyn社區的2名孩子，她們的性命被俄羅斯占領者奪走了。」基里連科稱，這2名不幸的女孩，年齡分別僅有14歲與5歲。

（2/2） RF should think about the remnants of its reputation. For this, 3 “Mariupol steps” are needed.

1. Announce a real Easter truce in Mariupol.

2. Immediate humanitarian corridor for civilians.

3. Agree to a “special round of negotiations” so that we take/exchange our military. — Михайло Подоляк （@Podolyak_M） April 24, 2022

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