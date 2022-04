俄軍持續轟炸馬立波 烏克蘭喊話「復活節休戰」

2022/04/24 20:42

〔即時新聞/綜合報導〕今日(4月24日)是俄羅斯入侵烏克蘭的第60天,卻也是東正教的復活節(Orthodox Easter),烏克蘭總統顧問波多利亞克(Mikhailo Podolyak)因此向俄羅斯喊話,希望在這個重要節日能促成「復活節休戰」,他並呼籲俄羅斯與烏克蘭開設一輪特別談判,解救馬立波(Mariupol)那些受困的軍民。

波多利亞克在推特上表示,俄羅斯持續以炸彈與砲火轟擊亞速鋼鐵廠(Azovstal),「今天是2022年東正教復活節,但目前,俄軍持續攻擊馬立波。」他並質問「(當初)是誰下令不要攻擊的?」

請繼續往下閱讀...

波多利亞克接著呼籲俄羅斯政府應該「為他們僅存的名聲著想」,並需要做到以下3點:「在馬立波地區宣告一份真正的停戰協議」、「立刻為平民開設人道撤離走廊」以及「同意進行一輪特別談判,以便雙方換俘或將受困的軍隊接回來」。

據《法新社》報導,本日戰火不只發生在馬立波,烏俄兩軍在其他地區也大打出手,這一切都讓「復活節休戰」變得越來越遙不可及。

烏克蘭軍方在當地時間週日早上指出,俄軍加強了在烏東與南方的攻勢,在魯比日內(Rubizhne)與波帕斯納(Popasna)週遭,雙方正在交火,而烏克蘭第二大城哈爾科夫市(Kharkiv)部分區域也遭到俄軍封鎖。

烏克蘭軍方也指控俄軍針對民用設施下手,頓內茨克州(Donetsk)州長基里連科(Pavlo Kyrylenko)在社交媒體Telegram上宣布了一樁噩耗:「在這個復活節的早晨,來自Ocheretyn社區的2名孩子,她們的性命被俄羅斯占領者奪走了。」基里連科稱,這2名不幸的女孩,年齡分別僅有14歲與5歲。

(2/2) RF should think about the remnants of its reputation. For this, 3 “Mariupol steps” are needed.

1. Announce a real Easter truce in Mariupol.

2. Immediate humanitarian corridor for civilians.

3. Agree to a “special round of negotiations” so that we take/exchange our military.