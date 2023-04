超奢華復活節傳統！ 法國用1萬5000顆雞蛋 製作巨無霸歐姆蛋歡慶

法國西南部城市貝西耶赫(Bessières)每年一到復活節,當地居民就會舉辦協力製作巨無霸歐姆蛋的慶祝活動。(資料照,法新社)

2023/04/14 12:58

〔即時新聞/綜合報導〕復活節在西方多數國家是一個極為重大的節日,也因此產生不少傳統慶祝活動。在法國西南部城市貝西耶赫(Bessières),當地居民每年都會聚在一起,並準備大量雞蛋來製作一份可供千人食用的巨無霸歐姆蛋,來一同歡慶復活節。

綜合外媒報導,貝西耶赫這場特別的蛋蛋盛宴,都會在每年復活節舉辦,今年的活動日期為4月8日到10日。報導指出,這場為期3天的慶典,除了會舉行遊行、尋找復活節彩蛋等一般常見的復活節活動,在活動最後一天,當地居民會準備一個特製的巨型平底鍋,以及1萬5000顆新鮮雞蛋,接著合力製作一份足以供2000人食用的巨大歐姆蛋。

活動主辦單位「巨大歐姆蛋騎士團全球兄弟會」(Global Brotherhood of the Knights of the Giant Omelette)表示,這個特殊節慶是在1973年,一群住在貝西耶赫的好友為慶祝復活節而自行發起的活動,當地不少居民被他們慷慨的精神感動,而開始在每年復活節延續這項活動,在今年已邁入第50周年,「這是一個友誼、一個分享的故事」。

另據報導指出,活動中製作的巨大歐姆蛋,全部都是免費食用,且主辦單位會在活動結束後,將用過的蛋殼拿去當肥料和養雞。此外,這場活動也因主辦單位的推廣,而在6個國家也出現類似的慶祝活動,甚至還有成立歐姆蛋兄弟會的分會。

這場活動會使用多達1萬5000顆新鮮雞蛋。(資料照,法新社)

