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    超奢華復活節傳統！ 法國用1萬5000顆雞蛋 製作巨無霸歐姆蛋歡慶

    法國西南部城市貝西耶赫（Bessières）每年一到復活節，當地居民就會舉辦協力製作巨無霸歐姆蛋的慶祝活動。（資料照，法新社）

    法國西南部城市貝西耶赫（Bessières）每年一到復活節，當地居民就會舉辦協力製作巨無霸歐姆蛋的慶祝活動。（資料照，法新社）

    2023/04/14 12:58

    〔即時新聞／綜合報導〕復活節在西方多數國家是一個極為重大的節日，也因此產生不少傳統慶祝活動。在法國西南部城市貝西耶赫（Bessières），當地居民每年都會聚在一起，並準備大量雞蛋來製作一份可供千人食用的巨無霸歐姆蛋，來一同歡慶復活節。

    綜合外媒報導，貝西耶赫這場特別的蛋蛋盛宴，都會在每年復活節舉辦，今年的活動日期為4月8日到10日。報導指出，這場為期3天的慶典，除了會舉行遊行、尋找復活節彩蛋等一般常見的復活節活動，在活動最後一天，當地居民會準備一個特製的巨型平底鍋，以及1萬5000顆新鮮雞蛋，接著合力製作一份足以供2000人食用的巨大歐姆蛋。

    活動主辦單位「巨大歐姆蛋騎士團全球兄弟會」（Global Brotherhood of the Knights of the Giant Omelette）表示，這個特殊節慶是在1973年，一群住在貝西耶赫的好友為慶祝復活節而自行發起的活動，當地不少居民被他們慷慨的精神感動，而開始在每年復活節延續這項活動，在今年已邁入第50周年，「這是一個友誼、一個分享的故事」。

    另據報導指出，活動中製作的巨大歐姆蛋，全部都是免費食用，且主辦單位會在活動結束後，將用過的蛋殼拿去當肥料和養雞。此外，這場活動也因主辦單位的推廣，而在6個國家也出現類似的慶祝活動，甚至還有成立歐姆蛋兄弟會的分會。

    這場活動會使用多達1萬5000顆新鮮雞蛋。（資料照，法新社）

    這場活動會使用多達1萬5000顆新鮮雞蛋。（資料照，法新社）

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