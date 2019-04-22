美國佛州創意復活節 大小朋友「潛」進海裡找彩蛋

2019-04-22 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕4月21日（昨）是今年的復活節，美國佛羅里達州大礁島舉辦了慶祝活動。主辦店家將彩蛋藏到水裡，讓民眾潛水尋找，特殊的慶祝方式讓所有參與者都樂趣滿滿。

綜合外媒報導，昨天是今年度的復活節，對基督教來說是非常重要的節日，各國都舉辦了不少慶祝活動。美國佛羅里達礁島群（Florida Keys）的大礁島（Key Largo）上，一間名為「史賓塞斯雷特隊長潛水大冒險」（Captain Spencer Slate's Scub Advantures）的潛水店於昨日舉辦第24屆海底復活節尋彩蛋活動。店長史賓塞一早便打扮成復活節兔子潛入水中，將煮熟畫好的金色彩蛋藏進海裡，讓活動參加者尋找。

活動沒有限制年齡，大小朋友都可以參加。參加費用成人要價35美元（約新台幣1089元），13歲以下兒童則是25美元（約新台幣778元）。彩蛋使用真正的雞蛋及無毒食用色素彩繪，因此不會對環境造成負面影響。

參加者潛進海裡尋找彩蛋，成功找到金色彩蛋的2名遊客，可以獲得一籃獎品，裡面有潛水行程與周邊配件。無法潛進3公尺深的海裡的小朋友，也可以直接從復活節兔子手中拿到白色彩蛋，一起享受復活節與潛水的樂趣。

點我看影片：美國佛州大礁島的「潛水」復活節

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