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美議員質問是否中共黨員？TikTok執行長周受資：我新加坡人

TikTok執行長周受資在美國參議院聽證會上，被質問是否曾是中國共產黨員，他回說，我是新加坡人。（美聯社）

TikTok執行長周受資在美國參議院聽證會上，被質問是否曾是中國共產黨員，他回說，我是新加坡人。（美聯社）

2024/02/03 00:14

〔中央社〕美國共和黨參議員柯頓最近在聽證會上，質問TikTok執行長周受資和中國共產黨的關係，以及他對六四天安門事件的看法，但批評者認為柯頓帶有「恐中」心態及種族歧視。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，柯頓（Tom Cotton）在參議院司法委員會（Senate Judiciary Committee）有關兒童網路安全的聽證會上，施壓出席作證的周受資。

同席的還有美國社群平台公司Meta、X、Discord、Snap的執行長，美國議員正致力施壓他們，以監管社群媒體。

柯頓問：「你是否曾是中國共產黨黨員？」周受資回答：「參議員，我是新加坡人。」柯頓再發問：「你是否曾和中國共產黨有關連，或者隸屬中共？」周受資回應：「沒有，參議員。我再次強調，我是新加坡人！」

周受資和美籍妻兒一起住在新加坡，華裔人士占該國人口的比例超過75％。

柯頓和周受資的對話在網路上廣為流傳。此外，柯頓還問周受資對於1989年天安門事件的看法。

柯頓問：「之前你回應說，1989年6月在天安門廣場發生的事件是一場『大規模抗議』。天安門廣場那時還發生了別的事情嗎？」

周受資表示：「是的，我認為這記載得很清楚。那裡發生了一場大屠殺。」

社群媒體網友很快就對兩人的對話作出評論。

記者暨數位媒體顧問摩爾（Heidi Moore）在X表示：「這實在非常驚人，這顯示我們政府的種族歧視程度是多麼嚴重，不只因為問題本身就有『恐中』（Sinophobic）心態，也因為柯頓顯然無法區分亞洲人，就算他們自己已經告訴他了。」

支持亞裔美籍候選人的政治行動委員會「亞太裔勝利基金會」（AAPI Victory Fund）也在X表示：「柯頓參議員這一連串提問令人不齒，公然展現種族歧視，而且非常危險。」

聽證會後，柯頓在福斯新聞（Fox News）為自身發言辯護。他強調，為釐清「周受資是否像他的公司那樣受制於中國共產黨，提出這些問題完全合理」。

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