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美媒：TikTok難以兌現承諾 美用戶數據仍「送中」

2024/02/01 02:06

〔中央社〕「華爾街日報」報導，TikTok聲稱已隔離美國用戶數據，並已投入15億美元，打造一個獨立特殊部門來監督。但TikTok員工表示，TikTok有時仍會與中國母公司「字節跳動」共享數據。

根據「華爾街日報」（The Wall Street Journal），TikTok為讓美國議員相信其安全性，稱已投入15億美元，打造一個代號為「德州計畫」（Project Texas）的獨立特殊部門，負責監督TikTok應用程式上的美國數據和內容推薦。

TikTok高層曾公開承諾自願隔離美國用戶數據，並引入工程師和第三方證明，其演算法內容傳輸不受中國干擾，但TikTok迄今難以兌現這些承諾。

根據TikTok現任和前員工提供的資訊，以及「華爾街日報」檢視過的內部文件，TikTok高層有時會指示員工，與公司其他部門同事及中國母公司「字節跳動」員工分享數據，沒有透過官方管道。

據悉，這些資料有時包括使用者電子郵件、生日和IP位址等隱私資訊。

上述人士指稱，「字節跳動」中國員工更新TikTok演算法的頻率很高，以致於「德州計畫」團隊常常來不及檢查每項更新，而且他們擔心即使有問題也發現不了。

據報導，TikTok承諾為「德州計畫」員工提供獨立部門擁有的筆記型電腦和軟體，而不是「字節跳動」所擁有。

但「德州計畫」團隊許多人遲遲沒有收到新設備，有些人擔心，「字節跳動」提供給他們的設備和工具並不安全。

「華爾街日報」指出，雖然中國政府似乎並未試圖取得美國用戶數據，但上述情況顯示，TikTok的系統有漏洞。

有些人擔心，TikTok並沒有落實保護美國用戶的承諾。此前TikTok員工曾就相關問題投訴，包括TikTok追蹤觀看同性戀內容的用戶，以及「字節跳動」北京總部多名高層空降美國TikTok擔任要職。1130201

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