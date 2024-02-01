又有中國傭兵陣亡？中外交部突警告公民勿參與外國軍事行動

「錢龍皇帝」趙睿，宣稱自己與超過100名來自中國的戰友一同加入俄軍，他在去年11月29日被烏克蘭無人機炸死，是自俄烏戰爭爆發以來首名被證實陣亡及公開姓名的中華人民共和國籍外國志願者。（圖擷自微博）

2024/02/01 13:15

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭即將屆滿2周年，在戰爭爆發後，烏俄兩國都有國際志願兵、雇傭兵助戰，中國外交部近日突發警告，提醒公民避免參與任何一方軍事行動，引發網友議論，是不是又有中國人傭兵參戰陣亡。

中國微信公眾號「領事直通車」發布消息，稱全球安全情勢複雜，歐亞地區等多地爆發激烈武裝衝突，「外交部提醒中國公民強化安全意識，加強自我防護，遠離武裝衝突區域，避免以任何形式捲入衝突，尤其應避免參與任何一方軍事行動。」

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在烏俄戰爭爆發後，有部分中國人加入俄軍助戰，其中最有名的是「錢龍皇帝」趙睿，他在去年9月前往俄羅斯徵兵站報名，他在個人社交媒體上宣稱，自己與超過100名來自中國的戰友一同加入俄軍，並被分配到不同的連隊參與作戰，結果在2023年11月29日被烏克蘭無人機炸死，死訊12月曝光，是自俄烏戰爭爆發以來首名被證實陣亡及公開姓名的中華人民共和國籍外國志願者。

還有1名中國志願兵孫汭琦向中國大使館求救，希望與俄軍解除合約回國被拒，其抖音帳號還被封鎖。

中國外交部突發消息引發網路議論，有中國網友表示：「估計這種人不少才出了這個提醒，沒事別瞎摻和外軍的事給國家添亂」、「這是真有中國人去摻乎人家的戰爭了？要不然，不可能發出這個警告的」、「玩過幾款遊戲以為掛了就是漂點顏色，可以按確認鍵重來」。

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