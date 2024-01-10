俄烏戰爭現曙光？美國及盟國傳與烏克蘭秘密會談

烏俄戰火未歇，烏克蘭首都基輔在1月2日時再遭俄軍大規模空襲。（法新社）

2024/01/10 18:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰爭下個月將屆滿兩年，但戰火完全沒有平息跡象。為了促使危機盡快解除，美國與盟國傳出在去年年底時，與烏克蘭代表在沙烏地阿拉伯進行秘密會商，試圖推動俄烏和談，但收效甚微。

《彭博》9日獨家報導，據知情人士透露，烏克蘭、七大工業國集團（G7）和一小部份「全球南方」（The Global South）國家，去年12月16日在沙國首都利雅德，舉行了一次秘密會議，為基輔與俄羅斯舉行和談的條件爭取支持，盟國明確表示將繼續支持烏克蘭，美國和歐盟表示有信心達成所有援烏計畫。

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報導稱，先前未曝光的這場國家安全顧問會議，旨在反擊俄羅斯試圖分裂烏克蘭及其盟國的行為，並否認了俄羅斯將烏克蘭描繪成不願透過和平談判結束戰爭的說法。

知情人士表示，之所以對會議保密是為了讓與會國對參加會議感到放心，較小規模的會議可以使與會者更自由、更坦率地討論關於烏克蘭的和平方案，推進這一計畫，以及討論未來與俄羅斯交涉時的原則。

不過消息人士直言，在最近俄方強化攻擊力道，且西方援助出現遲滯的情況下，該秘密會商並未能出現重大進展，烏克蘭以及G7盟國，對於「全南方」國家呼籲與俄方進行直接接觸的建議，表達反對立場。

NEW: At a secret meeting, Ukraine and its G-7 allies tried to convince some Global South countries to support Kyiv's conditions for peace talks with Russia https://t.co/RLD7vOxnnT — Bloomberg （@business） January 9, 2024

俄羅斯並未受邀參加本次會議。莫斯科聲稱，盟國的努力是一場鬧劇。

報導引述知情人士說法稱，雖然印度、沙國及土耳其的高層官員參加這場會議，但「全球南方」的主要國家，特別是中國、巴西和阿拉伯聯合大公國，並沒有派代表出席。

基輔與G7盟國在會中重申了其觀點，即「尊重烏克蘭的領土完整和主權」，並認為俄羅斯總統普廷的目標沒有改變，他沒有表現出希望認真進行實質性談判的跡象，也沒有尊重過去達成的協議。

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