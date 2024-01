俄烏戰爭現曙光？美國及盟國傳與烏克蘭秘密會談

2024/01/10 18:57

〔編譯陳成良/綜合報導〕俄烏戰爭下個月將屆滿兩年,但戰火完全沒有平息跡象。為了促使危機盡快解除,美國與盟國傳出在去年年底時,與烏克蘭代表在沙烏地阿拉伯進行秘密會商,試圖推動俄烏和談,但收效甚微。

《彭博》9日獨家報導,據知情人士透露,烏克蘭、七大工業國集團(G7)和一小部份「全球南方」(The Global South)國家,去年12月16日在沙國首都利雅德,舉行了一次秘密會議,為基輔與俄羅斯舉行和談的條件爭取支持,盟國明確表示將繼續支持烏克蘭,美國和歐盟表示有信心達成所有援烏計畫。

報導稱,先前未曝光的這場國家安全顧問會議,旨在反擊俄羅斯試圖分裂烏克蘭及其盟國的行為,並否認了俄羅斯將烏克蘭描繪成不願透過和平談判結束戰爭的說法。

知情人士表示,之所以對會議保密是為了讓與會國對參加會議感到放心,較小規模的會議可以使與會者更自由、更坦率地討論關於烏克蘭的和平方案,推進這一計畫,以及討論未來與俄羅斯交涉時的原則。

不過消息人士直言,在最近俄方強化攻擊力道,且西方援助出現遲滯的情況下,該秘密會商並未能出現重大進展,烏克蘭以及G7盟國,對於「全南方」國家呼籲與俄方進行直接接觸的建議,表達反對立場。

