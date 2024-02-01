為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

美中情局長伯恩斯：援助烏克蘭展現美國矢志助台

美國中央情報局局長伯恩斯指出，美國若放棄支持烏克蘭，勢必被中國看衰，助長其強勢；繼續為烏克蘭提供實質支持，不會以犧牲台灣為代價，反而是傳達美國矢志助台的重要訊息。（法新社檔案照）

美國中央情報局局長伯恩斯指出，美國若放棄支持烏克蘭，勢必被中國看衰，助長其強勢；繼續為烏克蘭提供實質支持，不會以犧牲台灣為代價，反而是傳達美國矢志助台的重要訊息。（法新社檔案照）

2024/02/01 05:49

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯1月30日指出，中國和俄羅斯的夥伴關係，與北京對台海和平穩定的威脅不容忽視；美國若放棄支持烏克蘭，勢必被北京看衰，助長其強勢；繼續為烏克蘭提供實質支持，不會以犧牲台灣為代價，反而是傳達美國矢志助台的重要訊息。

伯恩斯是在美國「外交事務」期刊發文，論及中情局應如何轉變以因應冷戰後的競爭時代時，提出以上看法。伯恩斯在文中提及美國目前面臨的3大地緣政治危機，分別是俄羅斯入侵烏克蘭、台海兩岸關係，以及以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的衝突。文中在論及兩岸關係時直言，最密切關注美國挺烏者，莫過於最有實力在各個層面與美國較量的中國國家主席習近平。

伯恩斯說，中國過去50年來的經濟轉型成就斐然，但問題不在於中國崛起本身，而是伴隨中國崛起而來的威脅行動。習近平企圖改寫國際體系，情報專業人士不僅要對各國領袖聽其言，更要觀其行，而習近平日益加強國內鎮壓與在海外的侵略性，包括從他與俄國總統普廷的「上不封頂」的夥伴關係，到對台海和平穩定的威脅，皆不容忽視。

同樣不能忽視的是，西方的團結對習近平在盤算對台動武時的風險評估。習近平傾向於將美國視為沒落強權，不料華府竟率眾挺烏，願為對抗普廷而承受經損，且有能力號召盟國有志一同，徹底推翻北京視華府已日薄西山的想像。

此外，美國在印太地區諸多盟友與夥伴的韌性，也讓北京從美國式微的想法中清醒過來。而必能重燃中國的「美國無能論」與助長中國侵略的方法之一，就是放棄挺烏；持續援烏並不會以犧牲台灣為代價，而是傳遞美國助台的決心。

伯恩斯說，2024年可能是烏克蘭戰場上艱困的一年，是一場後果遠遠超越烏克蘭爭取自由獨立的持久力考驗；普廷持續以拖待變，以時間拖垮烏克蘭並耗盡西方支持，烏克蘭的挑戰是重挫普廷的傲慢，證明俄國必須為戰事延宕付出高昂代價，而其成功關鍵在於維持對烏克蘭的援助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
籲美國持續援烏 CIA局長：帶來顯著地緣政治回報
2024/01/31 11:40

籲美國持續援烏 CIA局長：帶來顯著地緣政治回報
烏克蘭邀請習近平出席和平峰會 澤倫斯基幕僚：中國參與很重要
2024/01/27 00:09

烏克蘭邀請習近平出席和平峰會 澤倫斯基幕僚：中國參與很重要

國產MPV新霸主 現代CUSTIN幸福出遊
北約前祕書長警告 提防以中國為首的「專制軸心」
2024/01/20 16:26

北約前祕書長警告 提防以中國為首的「專制軸心」
首名中國籍赴俄參軍士兵陣亡！ 生前拍片呼籲「千萬不要來」
2023/12/26 15:10

首名中國籍赴俄參軍士兵陣亡！ 生前拍片呼籲「千萬不要來」

掌握利率通膨雙降趨勢，存債就要「精選」
英國制裁俄國軍事供應鏈 中企首度入列
2023/12/08 05:57

英國制裁俄國軍事供應鏈 中企首度入列
Google：中國增加對台網攻 政府、企業是目標
2023/11/30 08:46

Google：中國增加對台網攻 政府、企業是目標
國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播