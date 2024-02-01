美中情局長伯恩斯：援助烏克蘭展現美國矢志助台

美國中央情報局局長伯恩斯指出，美國若放棄支持烏克蘭，勢必被中國看衰，助長其強勢；繼續為烏克蘭提供實質支持，不會以犧牲台灣為代價，反而是傳達美國矢志助台的重要訊息。（法新社檔案照）

2024/02/01 05:49

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯1月30日指出，中國和俄羅斯的夥伴關係，與北京對台海和平穩定的威脅不容忽視；美國若放棄支持烏克蘭，勢必被北京看衰，助長其強勢；繼續為烏克蘭提供實質支持，不會以犧牲台灣為代價，反而是傳達美國矢志助台的重要訊息。

伯恩斯是在美國「外交事務」期刊發文，論及中情局應如何轉變以因應冷戰後的競爭時代時，提出以上看法。伯恩斯在文中提及美國目前面臨的3大地緣政治危機，分別是俄羅斯入侵烏克蘭、台海兩岸關係，以及以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的衝突。文中在論及兩岸關係時直言，最密切關注美國挺烏者，莫過於最有實力在各個層面與美國較量的中國國家主席習近平。

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伯恩斯說，中國過去50年來的經濟轉型成就斐然，但問題不在於中國崛起本身，而是伴隨中國崛起而來的威脅行動。習近平企圖改寫國際體系，情報專業人士不僅要對各國領袖聽其言，更要觀其行，而習近平日益加強國內鎮壓與在海外的侵略性，包括從他與俄國總統普廷的「上不封頂」的夥伴關係，到對台海和平穩定的威脅，皆不容忽視。

同樣不能忽視的是，西方的團結對習近平在盤算對台動武時的風險評估。習近平傾向於將美國視為沒落強權，不料華府竟率眾挺烏，願為對抗普廷而承受經損，且有能力號召盟國有志一同，徹底推翻北京視華府已日薄西山的想像。

此外，美國在印太地區諸多盟友與夥伴的韌性，也讓北京從美國式微的想法中清醒過來。而必能重燃中國的「美國無能論」與助長中國侵略的方法之一，就是放棄挺烏；持續援烏並不會以犧牲台灣為代價，而是傳遞美國助台的決心。

伯恩斯說，2024年可能是烏克蘭戰場上艱困的一年，是一場後果遠遠超越烏克蘭爭取自由獨立的持久力考驗；普廷持續以拖待變，以時間拖垮烏克蘭並耗盡西方支持，烏克蘭的挑戰是重挫普廷的傲慢，證明俄國必須為戰事延宕付出高昂代價，而其成功關鍵在於維持對烏克蘭的援助。

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